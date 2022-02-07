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Смачнющі млинці з сиром: для повітряної начинки додайте цей інгредієнт

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Понеділок 07 лютого 2022 07:00
Смачнющі млинці з сиром: для повітряної начинки додайте цей інгредієнт Скріншот відео: Як приготувати млинці з повітряної сирною начинкою
Автор: Світлана Мащенко

Млинці - універсальна страва, яка подобається практично всім. Особливо, якщо вони виходять тонкими, але при цьому м'якими і ніжними, з повітряною сирною начинкою.

Секретами млинчиків з сиром поділилася блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для тіста:

  • Яйце велике - 2 шт.
  • Борошно - 150 г
  • Цукор - 1-3 ст. л.
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Рослинна олія - 3 ст. л.
  • Молоко тепле - 500 мл

Для начинки:

  • Сир - 500 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - за смаком (можна 1 ст. л.)
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Ізюм - за смаком і бажанням
  • Вершкове масло - невеликий шматочок

Смачнющі млинці з сиром: для повітряної начинки додайте цей інгредієнтСкріншот: ось такими будуть наші млинці перед запіканням

Покрокове приготування

До яєць додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, рослинну олію. Перемішайте вінчиком, додайте борошно і перемішайте. Додайте тепле молоко. Залиште тісто на 10-15 хвилин.

Розігрійте сковороду. Випікайте млинці до рум'яності з кожного боку на сильному вогні. Готові млинці покладіть на блюдо, накрийте кришкою, щоб краї млинчиків пом'якшилися.

До сиру додайте 2 жовтки, цукор за смаком і ванільний цукор. Перебийте за допомогою блендера. Збийте білки до пишності (цей секрет зробить начинку повітряною). Додайте до сиру і акуратно перемішайте.

Викладіть на млинець начинку і сформуйте конвертик. Викладіть млинці в форму, змащену вершковим маслом. Зверху млинці також змастіть маслом.

Випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

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