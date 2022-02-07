Смачнющі млинці з сиром: для повітряної начинки додайте цей інгредієнт
Млинці - універсальна страва, яка подобається практично всім. Особливо, якщо вони виходять тонкими, але при цьому м'якими і ніжними, з повітряною сирною начинкою.
Секретами млинчиків з сиром поділилася блогер Alina FooDee.
Інгредієнти для тіста:
- Яйце велике - 2 шт.
- Борошно - 150 г
- Цукор - 1-3 ст. л.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Сіль - 1/3 ч. л.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Молоко тепле - 500 мл
Для начинки:
- Сир - 500 г
- Яйце - 2 шт.
- Цукор - за смаком (можна 1 ст. л.)
- Ванільний цукор - 20 г
- Ізюм - за смаком і бажанням
- Вершкове масло - невеликий шматочок
Скріншот: ось такими будуть наші млинці перед запіканням
Покрокове приготування
До яєць додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, рослинну олію. Перемішайте вінчиком, додайте борошно і перемішайте. Додайте тепле молоко. Залиште тісто на 10-15 хвилин.
Розігрійте сковороду. Випікайте млинці до рум'яності з кожного боку на сильному вогні. Готові млинці покладіть на блюдо, накрийте кришкою, щоб краї млинчиків пом'якшилися.
До сиру додайте 2 жовтки, цукор за смаком і ванільний цукор. Перебийте за допомогою блендера. Збийте білки до пишності (цей секрет зробить начинку повітряною). Додайте до сиру і акуратно перемішайте.
Викладіть на млинець начинку і сформуйте конвертик. Викладіть млинці в форму, змащену вершковим маслом. Зверху млинці також змастіть маслом.
Випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
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