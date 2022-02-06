Лучший рецепт бисквита, который никогда не подведет: три ингредиента и никакого разрыхлителя
Бисквитное тесто, несмотря на простоту компонентов, для многих кулинаров становится настоящим "камнем преткновения". По базовому рецепту готовится оно всего из трех ингредиентов без добавления разрыхлителя, однако процесс подготовки теста и его выпечка имеет очень много нюансов. Ведь главная задача: тесто не должно осесть.
Об этом сообщает ресурс Shuba-Food.
По словам экспертов, секрет бисквита - правильно взбитые белки. Они должны быть сбиты не слабо и не слишком сильно, ведь в обоих случаях воздушные пузырьки, которыми насыщаются белки, потрескаются, и тесто "упадет".
Ингредиенты:
- Яйца куриные - 4 шт.
- Мука пшеничная - 150 г
- Сахар - 100 г
Пошаговое приготовление бисквита
Подготовьте и взвесьте ингредиенты. Застелите дно формы диаметром 20 см пергаментной бумагой, не смазывайте ее ничем, иначе бисквит не поднимется в духовке. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов.
Осторожно отделите белки от желтков. Даже капля желтка в белках не даст им сбиться.
Разотрите желтки с половиной сахара до увеличения их объема (блендером, вилкой или венчиком).
Взбейте на медленной скорости белки до легкой пены. Затем увеличьте скорость до средней и начинайте добавлять сахар частями. Продолжайте взбивать белки на высокой скорости до пышной густой пены и мягких пиков. Они должны оставаться в миске, если ее перевернуть. Но в то же время оставаться легкими и воздушными.
Добавьте треть белков в смесь желтков и яиц, перемешайте. Просейте в эту смесь муку и перемешайте.
Переложите желтки с мукой к белкам. Осторожно перемешайте обе массы лопаткой. Тесто должно остаться легким и воздушным, поэтому перемешивайте лопаткой осторожными движениями снизу вверх.
Переложите тесто в форму. Выпекайте 50 минут, пока бисквит не подрумянится и деревянная зубочистка, воткнутая в центр, не выйдет чистой.
Не открывайте духовку во время выпечки. Не доставайте бисквит сразу, оставьте в выключенной духовке на 10 минут.
Затем достаньте бисквит из формы и полностью охладите его. Заверните в пищевую пленку и дайте ему отдохнуть 8-10 часов. После этого его можно есть, как пирог, или разрезать на коржи для торта.
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