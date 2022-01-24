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Наполеон с необычным кремом "Дипломат": вкуснейший способ, о котором мы не знали раньше

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Понедельник 24 января 2022 08:05
Наполеон с необычным кремом "Дипломат": вкуснейший способ, о котором мы не знали раньше Скриншот видео: Наполеон с необычным кремом "Дипломат"
Автор: Светлана Мащенко

Торт Наполеон - любимый всеми десерт, который по классическому рецепту готовится на основе коржей из слоеного теста с заварным кремом. Предлагаем немного разнообразить вкусняшку альтернативным кремом с необычным названием "Дипломат".

Секретами невероятного Наполеона поделилась блогер Alina FooDee.

"Я в восторге от этого рецепта, ведь он намного проще, чем остальные! Я даже не заметила, как быстро раскатала и испекла все коржи, а ведь ранее этот процесс занимал целую кучу времени!" - рассказывает блогер.

Ингредиенты

Для коржей:

  • Мука - 300 г + мука для раскатки теста
  • Сливочное масло - 200 г
  • Вода ледяная - 120 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - щепотка
  • Уксус яблочный 6% - 1 ст.л.

Для крема "Дипломат":

  • Молоко - 750 г
  • Яйцо - 3 шт.
  • Крахмал кукурузный – 40 г
  • Мука - 40 г
  • Сахар - 230 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сливки 33% - 500 г

Для крошки из коржей: сахарная пудра и ванильный сахар

Наполеон с необычным кремом &quot;Дипломат&quot;: вкуснейший способ, о котором мы не знали раньше

Скриншот: Так будет выглядеть почти готовый Наполеон

Пошаговое приготовления торта

Добавьте в муку соль и перемешайте. Натрите замороженное сливочное масло на терке, постоянно обваливая его в муке.

Добавьте в ледяную воду уксус и яйцо, перемешайте. Влейте жидкость к крошке из масла и муки. Замесите тесто. Разделите его на 4 части и положите в "морозилку" на 30-60 минут.

Молоко нагрейте до горячего состояния. В отдельной миске смешайте муку, сахар, крахмал и яйца. Влейте немного горячего молока, перемешайте. Затем вылейте эту смесь в молоко, поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая. После появления первых пузырей, проварите еще 1 минуту. Добавьте сливочное масло и ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть.

Тонко раскатайте каждую из частей теста. Наколите вилкой. Выпекайте каждый корж 8-10 минут при температуре 190 градусов. Когда корж еще очень горячий, обрежьте края и разрежьте каждый корж на 2 части. Итого получится 8 коржей.

Когда заварной крем полностью остынет, взбейте жирные сливки до устойчивых пиков. Сливки при этом должны быть очень холодными.

Взбейте заварной крем миксером и частями добавьте его во взбитые сливки.

Смажьте коржи кремом. Промажьте верх и бока торта кремом. Из обрезков коржей сделайте крошку, добавьте немного ванильного сахара и сахарную пудру. Посыпьте верх и бока торта крошкой.

Смотрите ниже на видео пошаговое приготовление вашего Наполеона:

Ранее блогер также рассказала, как приготовить Наполеон без выпечки всего за 20 минут.

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