Наполеон с необычным кремом "Дипломат": вкуснейший способ, о котором мы не знали раньше

Торт Наполеон - любимый всеми десерт, который по классическому рецепту готовится на основе коржей из слоеного теста с заварным кремом. Предлагаем немного разнообразить вкусняшку альтернативным кремом с необычным названием "Дипломат".

"Я в восторге от этого рецепта, ведь он намного проще, чем остальные! Я даже не заметила, как быстро раскатала и испекла все коржи, а ведь ранее этот процесс занимал целую кучу времени!" - рассказывает блогер.

Ингредиенты

Для коржей:

Мука - 300 г + мука для раскатки теста

Сливочное масло - 200 г

Вода ледяная - 120 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Уксус яблочный 6% - 1 ст.л.

Для крема "Дипломат":

Молоко - 750 г

Яйцо - 3 шт.

Крахмал кукурузный – 40 г

Мука - 40 г

Сахар - 230 г

Ванильный сахар - 20 г

Сливочное масло - 50 г

Сливки 33% - 500 г

Для крошки из коржей: сахарная пудра и ванильный сахар

Скриншот: Так будет выглядеть почти готовый Наполеон

Пошаговое приготовления торта

Добавьте в муку соль и перемешайте. Натрите замороженное сливочное масло на терке, постоянно обваливая его в муке.

Добавьте в ледяную воду уксус и яйцо, перемешайте. Влейте жидкость к крошке из масла и муки. Замесите тесто. Разделите его на 4 части и положите в "морозилку" на 30-60 минут.

Молоко нагрейте до горячего состояния. В отдельной миске смешайте муку, сахар, крахмал и яйца. Влейте немного горячего молока, перемешайте. Затем вылейте эту смесь в молоко, поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая. После появления первых пузырей, проварите еще 1 минуту. Добавьте сливочное масло и ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть.

Тонко раскатайте каждую из частей теста. Наколите вилкой. Выпекайте каждый корж 8-10 минут при температуре 190 градусов. Когда корж еще очень горячий, обрежьте края и разрежьте каждый корж на 2 части. Итого получится 8 коржей.

Когда заварной крем полностью остынет, взбейте жирные сливки до устойчивых пиков. Сливки при этом должны быть очень холодными.

Взбейте заварной крем миксером и частями добавьте его во взбитые сливки.

Смажьте коржи кремом. Промажьте верх и бока торта кремом. Из обрезков коржей сделайте крошку, добавьте немного ванильного сахара и сахарную пудру. Посыпьте верх и бока торта крошкой.

Смотрите ниже на видео пошаговое приготовление вашего Наполеона: