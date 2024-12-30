Включіть ці 5 звичок у життя після 40 років, щоб організм був здоровим

Після 40 років організм людини зазнає значних змін та потребує особливої уваги. Нутриціолог розповіла, які проблеми можуть виникнути зі здоров'ям та як їх уникнути.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 змін, які повинні відбутись у житті людини.

Що відбувається після 40 років

За словами нутриціолога Олени Костюк, після 40 років організм зазнає значних змін:

сповільнюється обмін речовин. Калорії, які раніше спалювалися миттєво, тепер перетворюються на жирові запаси

гормональні зміни - рівень естрогену знижується, що впливає на набір ваги, стан шкіри, кісток і навіть емоційний фон

дефіцити поживних речовин - організм гірше засвоює вітаміни D, B12 і кальцій, що може спричинити слабкість, проблеми з кістками та зниження імунітету

підвищений рівень стресу - кортизол (гормон стресу) сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота

Якщо не звернути увагу на ці зміни, можна зіткнутися з низкою проблем:

постійна втома та апатія, які заважають насолоджуватися життям

набір ваги, навіть якщо ви обмежуєте калорії

проблеми зі шкірою: втрата пружності, сухість, поява зморшок

підвищений ризик захворювань: діабет 2-го типу, остеопороз, серцево-судинні недуги

Що робити

Правильний баланс макроелементів

Не потрібно голодувати, але їжа має бути збалансованою.

﻿﻿Білки допомагають зберігати мʼязи та прискорюють метаболізм. Тоді як здорові жири підтримують гормональне здоровʼя та дають енергію.

﻿﻿Повільні вуглеводи стабілізують рівень цукру в крові.

Більше руху

Після 40 важливо не тільки займатися спортом, але й залишатися активною протягом дня.

Потрібно проходити ﻿﻿10 000 кроків щодня та включити силові тренування для підтримки мʼязової маси.

﻿﻿Йога чи пілатес корисні для гнучкості та зняття стресу.

Контроль дефіцитів

Організм може сигналізувати про нестачу вітамінів такими симптомами:

слабкість і ламкість волосся - це може бути нестача заліза чи вітаміну D

поганий настрій - дефіцит магнію чи вітамінів групи B

Антиоксиданти - ключ до молодості

Продукти, багаті на антиоксиданти, допомагають боротися з передчасним старінням. До них відносяться:

ягоди - чорниця, малина

темний шоколад (з вмістом какао 70%+)

зелений чай

Регулярне харчування

Пропуски прийомів їжі тільки сповільнюють обмін речовин. Їжте невеликими порціями кожні 3-4 години.

Після 40 років рівень енергії знижується, а гормони виходять з ладу. Вага може трохи збільшитися, напружений графік та проблеми на роботі можуть посилити стрес і занепокоєння, а також вплинути на якість сну.