5 продуктів, які покращують концентрацію та розумові здібності

Щоб відновити організм після новорічних свят та повернутись до робочої рутини, варто додати в раціон корисні продукти. Вони здатні підвищити концентрацію та зарядити енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що варто їсти

Доктор Бінг, експерт із здоров’я мозку, розповів, що немає чарівної таблетки, щоб зупинити когнітивне зниження, жодна окрема їжа не може гарантувати гострий розум у віц. Дослідження показують, що певна їжа може дати мозку велику користь.

Листові овочі

Першими продуктами, які він рекомендував, були листові овочі, такі як капуста, шпинат і брокколі, які наповнені поживними речовинами та можуть уповільнити когнітивний спад. До них відносяться вітамін К, фолієва кислота, бета-каротин, В12 і вітамін Е.

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, сардини та тріска багата омега-3 жирними кислотами, які пов’язані з нижчими рівнями бета-амілоїду - білка, який утворює шкідливі згустки в мозку людей із хворобою Альцгеймера.

Доктор Бінг рекомендує їсти дві порції жирної риби на тиждень. Якщо ви не любите рибу, то є кілька рослинних альтернатив, наприклад, насіння льону та волоські горіхи.

Фрукти

Третім продуктом, який він рекомендував, були фрукти, такі як полуниця, ожина та чорниця, які містять флавоноїди, які є одними з найпотужніших антиоксидантів і можуть допомогти покращити пам’ять.

Крім того, ягоди також мають протизапальну дію, можуть зменшити ризик розвитку раку та допомагають зміцнити імунну систему.

Кофеїн

Четверта їжа стане приємною новиною для всіх любителів кави чи чаю, оскільки кофеїн - це хороший спосіб покращити концентрацію, а також допомогти мозку закріпити нові спогади.

"Однак будьте обережні, щоб не зловживати кофеїном і намагайтеся уникати його у другій половині дня, що не пошкодити сон", - сказав він.

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