Як не погладшати під час зимових свят: 6 крутих порад від топового тренера

Зимові свята - це час радості, зустрічей із близькими та смачної їжі. Однак саме в цей період багато хто стикається із проблемою переїдання та набору зайвих кілограмів. Як провести свята з насолодою і без шкоди для здоров’я та фігури?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook розповідає про 6 правил, як не набрати вагу.

Будьте активними

Фізична активність - ваш найкращий союзник у боротьбі із зайвими калоріями. Гуляйте пішки, катайтеся на санчатах, ліпіть сніговиків або виконуйте вправи вдома. Чим більше рухаєтесь, тим більше калорій витрачає організм.

Їжте, коли ви тільки голодні

Свята - не привід їсти безупинно. Перед тим як узяти чергову страву, запитайте себе: "Чи я дійсно голодний?" Їжте тільки тоді, коли організм цього потребує.

Починайте із ситних, але легких страв

На початку трапези обирайте менш калорійну їжу: овочеві салати, фрукти, нежирне м’ясо або рибу. Це допоможе заповнити шлунок і зменшить бажання переїдати висококалорійні страви, як-от олів’є чи торт.

Спробуйте періодичне голодування

Якщо вас запросили на вечерю, наприклад, о 19:00, спробуйте не їсти з самого ранку. Так ви не перевищите добову норму калорій, порадуєте господарів хорошим апетитом і не нашкодите фігурі.

Компенсуйте святкові дні буднями

Свята змінюються буднями, які можна використати для компенсації. У святкові дні дозволяйте собі трохи більше, але в будні дні зменшуйте кількість їжі та збільшуйте активність. Так ви збережете баланс.

Обирайте алкоголь із розумом

Алкоголь також містить калорії, особливо солодкі коктейлі чи десертні вина. Краще віддати перевагу сухому вину або міцним напоям, як-от горілка чи коньяк, але не зловживати.

Свята - це не привід порушувати баланс харчування. Пам’ятайте, що їхня суть - у спілкуванні, теплі й радості. Їжа має бути частиною святкування, а не його основою. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете провести зимові свята із задоволенням, зберегти здоров’я та хорошу форму.