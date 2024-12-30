Включите эти 5 привычек в жизнь после 40 лет, чтобы организм был здоровым
После 40 лет организм человека испытывает значительные изменения и требует особого внимания. Нутрициолог рассказала, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем и как их избежать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 изменениях, которые должны произойти в жизни человека.
Что происходит после 40 лет
По словам нутрициолога Елены Костюк, после 40 лет организм претерпевает значительные изменения:
- замедляется обмен веществ. Калории, которые раньше сжигались мгновенно, теперь превращаются в жировые запасы
- гормональные изменения - уровень эстрогена снижается, что влияет на набор веса, состояние кожи, костей и даже эмоциональный фон
- дефициты питательных веществ - организм хуже усваивает витамины D, B12 и кальций, что может вызвать слабость, проблемы с костями и снижение иммунитета
- повышенный уровень стресса - кортизол (гормон стресса) способствует накоплению жира, особенно в области живота
Если не обратить внимание на эти изменения, можно столкнуться с рядом проблем:
- постоянная усталость и апатия, которые мешают наслаждаться жизнью
- набор веса, даже если вы ограничиваете калории
- проблемы с кожей: потеря упругости, сухость, появление морщин
- повышенный риск заболеваний: диабет 2-го типа, остеопороз, сердечно-сосудистые недуги
Что делать
Правильный баланс макроэлементов
Не нужно голодать, но пища должна быть сбалансированной.
Белки помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм. Тогда как здоровые жиры поддерживают гормональное здоровье и дают энергию.
Медленные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови.
Больше движения
После 40 важно не только заниматься спортом, но и оставаться активной в течение дня.
Нужно проходить 10 000 шагов ежедневно и включить силовые тренировки для поддержания мышечной массы.
Йога или пилатес полезны для гибкости и снятия стресса.
Контроль дефицитов
Организм может сигнализировать о недостатке витаминов такими симптомами:
- слабость и ломкость волос - это может быть недостаток железа или витамина D
- плохое настроение - дефицит магния или витаминов группы B
Антиоксиданты - ключ к молодости
Продукты, богатые антиоксидантами, помогают бороться с преждевременным старением. К ним относятся:
- ягоды - черника, малина
- темный шоколад (с содержанием какао 70%+)
- зеленый чай
Регулярное питание
Пропуски приемов пищи только замедляют обмен веществ. Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа.
После 40 лет уровень энергии снижается, а гормоны выходят из строя. Вес может немного увеличиться, напряженный график и проблемы на работе могут усилить стресс и беспокойство, а также повлиять на качество сна.
Избыточный вес является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеоартрита.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Good food.
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