Включите эти 5 привычек в жизнь после 40 лет, чтобы организм был здоровым

После 40 лет организм человека испытывает значительные изменения и требует особого внимания. Нутрициолог рассказала, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем и как их избежать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 изменениях, которые должны произойти в жизни человека.

Что происходит после 40 лет

По словам нутрициолога Елены Костюк, после 40 лет организм претерпевает значительные изменения:

замедляется обмен веществ. Калории, которые раньше сжигались мгновенно, теперь превращаются в жировые запасы

гормональные изменения - уровень эстрогена снижается, что влияет на набор веса, состояние кожи, костей и даже эмоциональный фон

дефициты питательных веществ - организм хуже усваивает витамины D, B12 и кальций, что может вызвать слабость, проблемы с костями и снижение иммунитета

повышенный уровень стресса - кортизол (гормон стресса) способствует накоплению жира, особенно в области живота

Если не обратить внимание на эти изменения, можно столкнуться с рядом проблем:

постоянная усталость и апатия, которые мешают наслаждаться жизнью

набор веса, даже если вы ограничиваете калории

проблемы с кожей: потеря упругости, сухость, появление морщин

повышенный риск заболеваний: диабет 2-го типа, остеопороз, сердечно-сосудистые недуги

Что делать

Правильный баланс макроэлементов

Не нужно голодать, но пища должна быть сбалансированной.

Белки помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм. Тогда как здоровые жиры поддерживают гормональное здоровье и дают энергию.

Медленные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови.

Больше движения

После 40 важно не только заниматься спортом, но и оставаться активной в течение дня.

Нужно проходить 10 000 шагов ежедневно и включить силовые тренировки для поддержания мышечной массы.

Йога или пилатес полезны для гибкости и снятия стресса.

Контроль дефицитов

Организм может сигнализировать о недостатке витаминов такими симптомами:

слабость и ломкость волос - это может быть недостаток железа или витамина D

плохое настроение - дефицит магния или витаминов группы B

Антиоксиданты - ключ к молодости

Продукты, богатые антиоксидантами, помогают бороться с преждевременным старением. К ним относятся:

ягоды - черника, малина

темный шоколад (с содержанием какао 70%+)

зеленый чай

Регулярное питание

Пропуски приемов пищи только замедляют обмен веществ. Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа.

После 40 лет уровень энергии снижается, а гормоны выходят из строя. Вес может немного увеличиться, напряженный график и проблемы на работе могут усилить стресс и беспокойство, а также повлиять на качество сна.