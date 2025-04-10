Принц Гаррі здійснив до України неанонсований візит: герцог підтримав ветеранів (фото)

Принц Гаррі здійснив до України неанонсований візит, під час якого відвідав ветеранів ЗСУ та постраждалих через російську військову агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів побував у львівській клініці Superhumans Center, де лікують поранених військових. У цьому центрі безкоштовно надається протезування, реконструктивна хірургія та психологічна допомога.

Як звертає увагу британське видання, про неоголошену поїздку принца не розголошували, поки він уже не покинув Україну.

Як пише The Telegraph, на фото з візиту до Львова зображений герцог Сассекський, одягнений в куртку з назвою його фонду Invictus Games, у розмові з пораненими українськими ветеранами.

Принц Гаррі в Україні у Львові (фото: telegraph.co.uk)

Пізніше принц Гаррі позував із групою інвалідів у реабілітаційному закладі, а також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Гаррі став другим членом королівської родини, який побував в Україні з початку великої війни

Варто зазначити, що британський герцог, який 10 років служив в армії Сполученого Королівства, є другим членом королівської родини, який відвідав Україну після початку широкомасштабної військової агресії.

Так, минулого року українську столицю відвідала герцогиня Единбурзька Софі.

Також нагадаємо, що у березні принц Вільям зустрівся з українськими біженцями під час дводенного візиту до Естонії.

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