Військовий-танцюрист Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок й показав, яким він став (фото)
Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України встав на захист країни, вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Військовий відреагував на нещодавню сварку у Білому домі.
Як зараз виглядає Дікусар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram танцюриста.
Де зараз Дмитро Дікусар
Так, військовий нечасто робить дописи в соцмережах, адже перебуває на фронті. До цього він публікував "свіже" фото у грудні 2024 року. А нині він показався у кадрі на незвичайній світлині.
Річ у тім, що Дікусар вирішив прокоментувати скандал через вбрання Зеленського, в якому той брав участь у перемовинах в Овальному кабінеті. Військовий не став давати розгорнутий коментар, замість цього він залишив містку й лаконічну фразу.
"Вони думають, що у нас костюмів немає", - написав Дмитро.
А на фото він позував у формі, але "домалював" ще й костюм - краватку, силуети сорочки й піджака.
Нова світлина Дікусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Судячи з кадру, Дмитро продовжує боронити країну, адже на ньому можна помітити "бронік", шеврони та захисні окуляри. Але чим саме займається Дікусар на війні - невідомо. У лютому 2022 року він пройшов ВЛК, а потім його зарахували до лав ЗСУ.
Реакція мережі
Новий допис Дікусара потішив фанів. У коментарях вони пишуть:
- "Дякуємо Захиснику!"
- "Гарний костюм"
- "Щиро посміхнулась! Обіймаю тебе, друже"
"Супергерої носять піксель!"
- "Головне, що у нас є мізки, а вам - безмежна подяка!".
Скандал через костюм у Білому домі
28 лютого Зеленський прибув на зустріч з Трампом, під час якої один з журналістів почав питати, чому він з'явився в Овальному кабінеті не у костюмі. У відповідь на це президент України заявив, що одягне костюм, але тоді, коли в його країні настане мир і вона переможе у війні.
Зустріч була непростою. Під час неї Трамп й Зеленський сперечалися. Тим часом світові зірки підтримали Україну після сварки президентів. До того ж на "Оскарі" відбувся перформанс, влаштований Адамом Сендлером. Вважається, що у своїй сценці він міг висміяти претензії до Зеленського через костюм.
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