UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото

Захисник освідчився дівчині на Донеччині (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Юлія Гаюк

Боєць батальйону ЗСУ "Карпатська Січ" зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, коли вона приїхала до нього в Донецьку область. Для дівчини це стало справжньою несподіванкою.

Зворушливу історію кохання розповіло подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці в Instagram.

Як військовий освідчився на фронті

Дівчина Діана приїхала до свого хлопця, який зараз служить у ЗСУ з позивним "Торето". Як тільки вона дісталася місця призначення, її чекали не найкращі новини: у місто нібито зайшли ДРГ.

У зв'язку з цим усіх цивільних будуть евакуйовувати з бази до загострення ситуації. Самого Торето Діана так і не встигла побачити, однак по неї повинні були приїхати його побратими.

Уже за хвилину в кімнату увірвалися люди у формі та зі зброєю. Вони почали вимагати документи. Насправді ж це були побратими самого Торето. Проте, за словами Костянтина Ліберова, вони відіграли на "ура".

Побратими Торето нібито перевіряють документи Діани (фото: instagram.com/libkos)

За сценарієм розіграшу, Діану підозрювали в співпраці з ДРГ, тому її терміново потрібно відвезти в штаб із зав'язаними очима.

Діану виводять на вулицю (фото: instagram.com/libkos)

Коли дівчина вийшла на вулицю, замість озброєних чоловіків на неї чекав коханий Торето із величезним букетом червоних троянд.

У результаті наречена сказала "Так", що найближчі побратими відсвяткували з парою в тихому затишному колі.

"Торето" робить коханій пропозицію (фото: instagram.com/libkos)

Раніше ми розповідали, як офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій на концерті Іво Бобула.

Також ми розповідали про те, як боєць "Азовсталі" освідчився дівчині в самому пеклі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьстосункикохання