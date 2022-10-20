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Офіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фото

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Четвер 20 жовтня 2022 08:43
Офіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фото Офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій на концерті (facebook.com/Lviv.ngu.west)
Автор: Тетяна Самарук

Офіцер Національної гвардії України на ім'я Георгій зробив пропозицію своїй коханій на концерті відомого естрадного виконавця Іво Бобула. Він домовився з артистом, щоб зробити сюрприз дівчині.

Фото опублікували на Facebook-сторінці Західного територіального управління Національної гвардії України.

Зокрема, в організації заходу бійцю допомагав його товариш по службі.

У слушний момент Іво Бобул запросив Олену до себе на сцену, а потім до дівчини вийшов її обранець-військовий.

"До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив - або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода зробити пропозицію Олені", - розповів Георгій.

Офіцер вийшов на сцену з пишним букетом квітів та обручкою. Дівчина, звичайно ж, відповіла йому: "Так!"

В кінці глядачі у залі привітали новоспечених наречених бурхливими оваціями.

Офіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фотоОфіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фотоОфіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фото

Офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій на концерті Іво Бобула (facebook.com/Lviv.ngu.west)

Раніше ми повідомляли, що боєць з "Азовсталі" зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі.

Також ми писали, що боєць Нацгвардії зробив неймовірно романтичну пропозицію коханій, де залучив сотню курсантів.

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Нацгвардія Іво Бобул