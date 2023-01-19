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Военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения: трогательные фото

Защитник сделал предложение девушке в Донецкой области (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Юлия Гаюк

Боец батальона ВСУ "Карпатская Сечь" сделал предложение руки и сердца своей любимой, когда она приехала к нему в Донецкую область. Для девушки это стало настоящей неожиданностью.

Трогательную историю любви рассказала пара фотографов Константина и Влады Либеровых на своей странице в Instagram.

Как военный сделал предложение на фронте

Девушка Диана приехала к своему парню, который сейчас служит в ВСУ с позывным "Торето". Как только она добралась до места назначения, ее ждали не лучшие новости: в город якобы вошли ДРГ.

В связи с этим всех гражданских будут эвакуировать из базы до обострения ситуации. Самого Торето Диана так и не успела увидеть, однако за ней должны были приехать его собратья.

Через минуту в комнату ворвались люди в форме и с оружием. Они потребовали документы. На самом же деле это были собратья самого Торето. Однако, по словам Константина Либерова, они отыграли на "ура".

Собратья Торето якобы проверяют документы Дианы (фото: instagram.com/libkos)

По сценарию розыгрыша, Диану подозревали в сотрудничестве с ДРГ, поэтому ее срочно нужно отвезти в штаб с завязанными глазами.

Диану выводят на улицу (фото: instagram.com/libkos)

Когда девушка вышла на улицу, вместо вооруженных мужчин ее ждал любимый Торето с огромным букетом красных роз.

В результате невеста сказала "Да", что ближайшие собратья отпраздновали с парой в тихом уютном кругу.

"Торето" делает любимое предложение (фото: instagram.com/libkos)

Ранее мы рассказывали, как офицер Нацгвардии сделал предложение любимому на концерте Иво Бобула.

Также мы рассказывали о том, как боец "Азовстали" сделал предложение девушке в самом аду.

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