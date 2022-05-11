Боец с "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду
Украинский военный, который сейчас находится на "Азовстали" в Мариуполе, сделал предложение своей любимой девушке. Он попросил ее стать его женой.
О прекрасной и светлой истории рассказал украинцам политический обозреватель и волонтер Александр Аронец.
Возлюбленная героя согласилась и ответила ему "да".
"Любови в ленту. Воин из Азовстали сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду. Она сказала - да. Верим, что все у них будет хорошо", - написал Аронец.
Боец пишет своей любимой нежнейшие слова, называя ее талисманом своей жизни.
"Извини, что я не могу это сделать, как все нормальные люди, став на колени со всеми лучшими предложениями, но я делаю это пока так. Прошу тебя стать моей женой, моей единственной до старости и далее. Представь, что я стою на колене с цветами и прошу твою руку и сердце. Ты будешь моей женой?" - написал девушке воин.
В комментариях подписчики высказали свои эмоции.
- Дай Боже поскоріше вирватися хлопцям з пекла та, щоб збулися їх найзаповітніші мрії. Навіть в такому положенні вони не здаються та не втрачають віру в майбутнє, в перемогу, в краще життя, то і ми маємо не здаватись! Тримайтеся, все буде Україна.
- Господи допоможи йому і побратимам! Нехай повернуться живими і нехай він зробить усе це для коханої, як описав з квітами, романтично в мирній і вільній Україні!
- Дай Бог вам відгуляти весілля, щастя, здоров'я і миру понад усе.
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Сейчас известно, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.
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