Вийшов найлегший у світі смартфон за 35 тис. грн: як він виглядає

Компанія Honor представила свій останній флагманський смартфон Magic Vs2 у Китаї. Цей пристрій, хоч і не претендує на звання лідера за продуктивністю, проте заявляється як один із найлегших і найкомпактніших у своєму класі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GSMArena .

Новинка важить всього 229 грамів, що означає, що другий складаний дисплей, основний екран, шарнір і фактично другий корпус додали до загальної ваги лише 30-40 грамів, у порівнянні зі звичайними смартфонами.

Зовнішній OLED-дисплей Honor Magic Vs2 має діагональ 6,43 дюйми, роздільну здатність 2376x1060 пікселів і яскравість 2500 нит.

Magic Vs2 важить всього 229 грамів (фото: Honor)

Розкладний дисплей пропонує більшу діагональ в 7,92 дюйми, роздільну здатність 2344x2156 пікселів і яскравість 1600 нит. Обидва екрани мають високу частоту оновлення 3840 Гц і мають сертифікат TÜV Rheinland, що підтверджує відсутність мерехтіння.

Щоб досягти ваги всього 229 грам, Honor Magic Vs2 оснастили ультратонкими петлями з титанового сплаву. Корпус також виготовлений з "титанового сплаву аерокосмічного класу", який за заявою виробника на 33% легший за схожу деталь із звичайного алюмінієвого сплаву. Отже, на момент презентації Honor Magic Vs2 став найлегшим у світі складаним смартфоном.

Порівняння Magic Vs2 з iPhone 15 Pro (фото: Honor)

Титановий шарнір, виготовлений з використанням сучасного 3D-друку, забезпечує ідеальний баланс між вагою та міцністю. В області продуктивності пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Компанія також запровадила свої власні технології оптимізації системних ресурсів - GPU Turbo X та OS Turbo X, що дозволяє досягти максимальної продуктивності за помірного енергоспоживання.

Всередині встановлений акумулятор ємністю 5 000 мА/год, що підтримує швидку 66-ватну зарядку SuperCharge.

Honor Magic Vs2 доступний у двох конфігураціях: 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті за ціною 958 доларів (майже 35 000 гривень), та 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті за ціною 1095 доларів (39 800 гривень).

Magic Vs2 в різних кольорах (фото: Honor)