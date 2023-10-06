Експерти порівняли швидкість роботи iPhone 15 Pro Max і Galaxy S23 Ultra: результат може здивувати

Автори порталу, що займаються тестуванням смартфонів, опублікували відео з порівнянням швидкості роботи нового iPhone 15 Pro Max та одного з його головних конкурентів від імені Galaxy S23 Ultra. Обидва пристрої - топові моделі в асортименті Apple і Samsung.

Умови тестування виглядали наступним чином: обидва смартфони по черзі запускали додатки з одного і того ж списку. Для забезпечення чистоти експерименту всі програми, за винятком камери, були створені сторонніми розробниками. Також важливо відзначити, що весь експеримент був проведений без участі людського фактору, з використанням програмованої робо-руки.

На початку тестування Galaxy S23 Ultra був у лыдерах. Південнокорейський флагман виявив більшу продуктивність при роботі з програмами для обробки фото і відео. Однак iPhone 15 Pro Max вразив своєю ефективністю при запуску ігор, і в результаті "яблучний" гаджет перегнав свого конкурента. Загалом, iPhone 15 Pro Max запустив всі 16 додатків за 1 хвилину 58 секунд і 50 мілісекунд, у той час як для Galaxy S23 Ultra на це знадобилося 2 хвилини 49 мілісекунд.

У другому етапі тестування флагмани повинні були запустити раніше відкриті додатки із оперативної пам'яті у зворотному порядку. Тут iPhone 15 Pro Max знову продемонстрував свою перевагу з результатом 46 секунд і 90 мілісекунд, в той час як Galaxy S23 Ultra витратив на цей процес на 2 секунди більше часу. Зауважимо, що Galaxy S23 Ultra має 12 ГБ оперативної пам'яті, в порівнянні з 8 ГБ у "яблучного" гаджета.