Вышел самый легкий в мире смартфон за 35 тыс. грн: как он выглядит

Компания Honor представила свой последний флагманский смартфон Magic Vs2 в Китае. Это устройство, хоть и не претендует на звание лидера по производительности, однако заявляется как одно из самых легких и компактных в своем классе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GSMArena .

Новинка весит всего 229 грамм, что означает, что второй складной дисплей, основной экран, шарнир и фактически второй корпус прибавили к общему весу лишь 30-40 грамм по сравнению с обычными смартфонами.

Наружный OLED-дисплей Honor Magic Vs2 имеет диагональ 6,43 дюйма, разрешение 2376x1060 пикселей и яркость 2500 нит.

Magic Vs2 весит всего 229 граммов (фото: Honor)

Раскладной дисплей предлагает большую диагональ в 7,92 дюйма, разрешение 2344×2156 пикселей и яркость 1600 нит. Оба экрана обладают высокой частотой обновления 3840 Гц и имеют сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий отсутствие мерцания.

Чтобы добиться веса всего 229 грамм, Honor Magic Vs2 оснастили ультратонкими петлями из титанового сплава. Корпус также изготовлен из "титанового сплава аэрокосмического класса", который по заявлению производителя на 33% легче схожей детали из обычного алюминиевого сплава. Итак, на момент презентации Honor Magic Vs2 стал самым легким в мире складным смартфоном.

Сравнение Magic Vs2 с iPhone 15 Pro (фото: Honor)

Титановый шарнир, изготовленный с использованием современной 3D печати, обеспечивает идеальный баланс между весом и прочностью. В области производительности устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Компания также внедрила свои собственные технологии оптимизации системных ресурсов - GPU Turbo X и OS Turbo X, что позволяет достичь максимальной производительности при умеренном энергопотреблении.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч, что поддерживает быструю 66-ваттную зарядку SuperCharge.

Honor Magic Vs2 доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 958 долларов (около 35 000 гривен), и 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 1095 долларов (39 800 гривен).

Magic Vs2 в разных цветах (фото: Honor)