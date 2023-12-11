Вийшов наддешевий смартфон всього за 75 доларів з "преміальним" дизайном та добротними характеристиками

Компанія Infinix анонсувала смартфон Smart 8 HD із ціною всього 75 доларів. При цьому апарат оснащений набагато краще, ніж багато смартфонів із ціною 100-120 доларів.

Про це пише РБК-Україна (проекст Styler) з посиланням на веб-сайт технологій з акцентом на телекомунікації FoneArena .

Апарат представлений у трьох колірних варіантах - золотому, срібному і зеленому, і має рельєфний корпус. Цей дизайн не тільки унікальний для свого класу, але також забезпечує відмінну стійкість смартфона при його використанні в руках і на плоских поверхнях.

Смартфон має три варіанти кольору (фото: FoneArena)

Однак основна особливість Infinix Smart 8 HD не полягає у його зовнішності чи апаратних характеристиках.

Характеристики смартфона

Пристрій працює на чіпсеті Unisoc T606, який демонструє вражаючу продуктивність досягаючи близько 240 000 балів у тесті продуктивності AnTuTu. У його арсеналі 3 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Екран з діагоналлю 6,6 дюйма та роздільною здатністю HD+ підтримує кадрову частоту 90 Гц та імітує динамічний острів, аналогічний тому, як у iPhone.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год забезпечує відмінну автономність, що є стандартом для пристроїв у вищих цінових сегментах. Камери на 13 мегапікселів та 8 мегапікселів для основної та фронтальної зйомки відповідно, не пропонують нічого унікального, але підходять для відеодзвінків та зйомки в умовах гарного освітлення.

Характеристики Infinix Smart 8 HD (фото: FoneArena)

Infinix Smart 8 HD може бути чудовим варіантом як подарунок для літніх родичів, дітей або додаткового телефону, особливо враховуючи, що, виходячи з досвіду з моделлю Smart 7, його ціна з часом, швидше за все, знизиться після початку продажів.