Вышел сверхдешевый смартфон всего за 75 долларов с "премиальным" дизайном и добротными характеристиками

Компания Infinix анонсировала смартфон Smart 8 HD с ценой всего 75 долларов. При этом аппарат оснащен гораздо лучше, чем многие смартфоны с ценой 100-120 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт технологий с акцентом на телекоммуникации FoneArena .

Аппарат представлен в трех цветовых вариантах - золотом, серебряном и зеленом, и имеет рельефный корпус. Этот дизайн не только уникален для своего класса, но также обеспечивает отличную стойкость смартфона при его использовании в руках и плоских поверхностях.

Смартфон имеет три варианта цвета (фото: FoneArena)

Однако основная особенность Infinix Smart 8 HD не заключается в его облике или аппаратных характеристиках.

Характеристики смартфона

Устройство работает на чипсете Unisoc T606, который демонстрирует впечатляющую производительность, достигая около 240 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. В арсенале 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением HD+ поддерживает кадровую частоту 90 Гц и имитирует динамичный остров, аналогичный тому, как у iPhone.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает отличную автономность, являющуюся стандартом для устройств в более высоких ценовых сегментах. Камеры на 13 мегапикселей и 8 мегапикселей для основной и фронтальной съемки соответственно, не предлагают ничего уникального, но подходят для видеовызовов и съемки в условиях хорошего освещения.

Характеристики Infinix Smart 8 HD (фото: FoneArena)

Infinix Smart 8 HD может быть отличным вариантом как подарок для пожилых родственников, детей или дополнительного телефона, особенно учитывая, что исходя из опыта с моделью Smart 7, его цена со временем, скорее всего, снизится после начала продаж.