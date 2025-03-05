Вийшло "критичне" оновлення для Samsung Galaxy: негайно перевірте свої телефони

Samsung підтвердила, що випустила важливе безкоштовне оновлення, яке виправляє низку тривожних помилок, зокрема деякі, які були визнані "критичними".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деталі важливого оновлення для Samsung Galaxy і способи його встановлення.
Березневий патч 2025 року виправляє 58 вразливостей безпеки, виявлених у попередньому програмному забезпеченні, які зачіпають основну операційну систему Android. Оновлення може бути випущено найближчим часом для всіх відповідних смартфонів і планшетів Galaxy.
Воно включає 51 виправлення від Google і сім виправлень від Samsung. 11 з них відзначені як критичні, а 40 - як високопріоритетні. Одне з виправлень також було випущено Google у патчі безпеки попереднього місяця. Три виправлення не застосовуються до пристроїв Samsung, але включені в новий патч.
"Samsung Mobile випускає технічне оновлення для основних флагманських моделей у рамках щомісячного процесу Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своїй сторінці оновлень.
Samsung виправила деякі вразливості, пов'язані з Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресою і неправильним контролем доступу.
Очікується, що південнокорейська компанія випустить стабільне оновлення One UI 7.0 для сумісних телефонів і планшетів високого класу наступного місяця. Бюджетні та середньобюджетні телефони і планшети можуть отримати оновлення в травні.
Як оновити ваш телефон Galaxy:
Варто зазначити, що не всі телефони Samsung отримують щомісячні оновлення, деякі старі моделі тепер отримують нові патчі тільки з інтервалами протягом року.
Galaxy Z
Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
Galaxy S
Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25
Інші моделі
Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: SamMobile, The Mirror, Samsung Mobile Security.