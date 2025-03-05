Вышло "критическое" обновление для Samsung Galaxy: немедленно проверьте свои телефоны

Samsung подтвердила, что выпустила важное бесплатное обновление, которое исправляет ряд тревожных ошибок, в том числе некоторые, которые были признаны "критическими".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о деталях важного обновления для Samsung Galaxy и способах его установки.
Мартовский патч 2025 года исправляет 58 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущем программном обеспечении, которые затрагивают основную операционную систему Android. Обновление может быть выпущено в ближайшее время для всех подходящих смартфонов и планшетов Galaxy.
Оно включает 51 исправление от Google и семь исправлений от Samsung. 11 из них отмечены как критические, а 40 - как высокоприоритетные. Одно из исправлений также было выпущено Google в патче безопасности предыдущего месяца. Три исправления не применяются к устройствам Samsung, но включены в новый патч.
"Samsung Mobile выпускает техническое обновление для основных флагманских моделей в рамках ежемесячного процесса Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своей странице обновлений.
Samsung исправила некоторые уязвимости, связанные с Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресом и неправильным контролем доступа.
Ожидается, что южнокорейская компания выпустит стабильное обновление One UI 7.0 для совместимых телефонов и планшетов высокого класса в следующем месяце. Бюджетные и среднебюджетные телефоны и планшеты могут получить обновление в мае.
Как обновить ваш телефон Galaxy:
Стоит отметить, что не все телефоны Samsung получают ежемесячные обновления, некоторые старые модели теперь получают новые патчи только с интервалами в течение года.
Galaxy Z
Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
Galaxy S
Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra
Другие модели
Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G
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При подготовке материала использовались следующие источники: SamMobile, The Mirror, Samsung Mobile Security.