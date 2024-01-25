На війні загинув відомий екс-футболіст "Динамо" та збірної України (фото)

Що відомо про героя

Сергій Рожок розпочав кар'єру у футболі у ДЮФК "Каскад". У 2000 році продовжив навчання у київській школі "Динамо".

16 квітня 2005 року він провів дебютну гру в матчах елітного дивізіону Чемпіонату України з футболу. Наступного року він провів у складі представника першої ліги київського "ЦСКА". Другу половину Чемпіонату України з футболу у 2006 році відіграв у Вищій лізі за футбольний клуб "Харків".

Перед сезоном 2008-2009 років Рожок уклав контракт з ФК "Оболонь". У його складі він став гравцем основного складу команди та віцекапітаном команди.

Сергій Рожко загинув на фронті (фото: ФК "Оболонь Ультрас", ФК "Оболонь Київ")

У січні 2012 футболіст перейшов у білоруський клуб "Мінськ". У його складі Сергій виграв кубок Білорусі й дебютував у єврокубках. Після закінчення контракту покинув клуб. Ще кілька років Рожок грав за різні білоруські клуби.

У першій половині 2019 року виступав за аматорський клуб "Межигір'я" в чемпіонаті Київської області. З 2022 року почав виступати за клуб "Штурм".

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Сергій Рожок вступив до лав ЗСУ. 24 січня 2024 року він загинув.