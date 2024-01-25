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На війні загинув відомий екс-футболіст "Динамо" та збірної України (фото)

Сергій Рожок загинув (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У війні проти Росії загинув вихованець ФК "Динамо" і "Славутич" Сергій Рожок. В юності він також грав за молодіжну збірну. Життя футболіста обірвалося на 38-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Української асоціації футболу у Facebook.

Що відомо про героя

Сергій Рожок розпочав кар'єру у футболі у ДЮФК "Каскад". У 2000 році продовжив навчання у київській школі "Динамо".

16 квітня 2005 року він провів дебютну гру в матчах елітного дивізіону Чемпіонату України з футболу. Наступного року він провів у складі представника першої ліги київського "ЦСКА". Другу половину Чемпіонату України з футболу у 2006 році відіграв у Вищій лізі за футбольний клуб "Харків".

Перед сезоном 2008-2009 років Рожок уклав контракт з ФК "Оболонь". У його складі він став гравцем основного складу команди та віцекапітаном команди. 

Сергій Рожко загинув на фронті (фото: ФК "Оболонь Ультрас", ФК "Оболонь Київ")

У січні 2012 футболіст перейшов у білоруський клуб "Мінськ". У його складі Сергій виграв кубок Білорусі й дебютував у єврокубках. Після закінчення контракту покинув клуб. Ще кілька років Рожок грав за різні білоруські клуби.

У першій половині 2019 року виступав за аматорський клуб "Межигір'я" в чемпіонаті Київської області. З 2022 року почав виступати за клуб "Штурм".

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Сергій Рожок вступив до лав ЗСУ. 24 січня 2024 року він загинув.

Раніше ми повідомляли про те, що Андрій Шевченко став президентом Української асоціації футболу.

Ми також писали про те, що гравець "Шахтаря" Микола Огарков втратив батька на війні з Росією.

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