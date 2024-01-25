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На войне погиб известный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины (фото)

Сергей Рожок погиб (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В войне против России погиб воспитанник ФК "Динамо" и "Славутич" Сергей Рожок. В юности он тоже играл за молодежную сборную. Жизнь футболиста оборвалась на 38-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Что известно о герое

Сергей Рожок начал карьеру в футболе в ДЮФК "Каскад". В 2000 году продолжил обучение в киевской школе "Динамо".

16 апреля 2005 года он провел дебютную игру в матчах элитного дивизиона Чемпионата Украины по футболу. В следующем году он провел в составе представителя первой лиги киевского "ЦСКА". Вторую половину Чемпионата Украины по футболу в 2006 году отыграл в Высшей лиге за футбольный клуб "Харьков".

Перед сезоном 2008-2009 годов Рожок заключил контракт с ФК "Оболонь". В его составе он стал игроком основного состава команды и вице-капитаном команды.

Сергей Рожко погиб на фронте (фото: ФК "Оболонь Ультрас", ФК "Оболонь Киев")

В январе 2012 года футболист перешел в белорусский клуб "Минск". В его составе Сергей выиграл кубок Беларуси и дебютировал в еврокубках. После окончания контракта покинул клуб. Еще несколько лет Рожок играл за разные белорусские клубы.

В первой половине 2019 года выступал за любительский клуб "Межигорье" в чемпионате Киевской области. С 2022 года начал выступать за клуб "Штурм".

После полномасштабного российского вторжения в Украину Сергей Рожок вступил в ряды ВСУ. 24 января 2024 года он погиб.

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