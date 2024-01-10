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Гравець футбольного клубу "Шахтар" Микола Огарков втратив батька на війні з Росією

Середа 10 січня 2024 15:51
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Гравець футбольного клубу "Шахтар" Микола Огарков втратив батька на війні з Росією Сергій Огарков загинув на війні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Микола Огарков, який є гравцем футбольного клубу "Шахтар", втратив на війні свого батька.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний допис на сторінці футбольного клубу в Instagram.

Сергій Огарков загинув на війні з Росією

У родині одного з юних гравців "Шахтаря" велика втрата. Батько Миколи Огаркова загинув на фронті.

"Захищаючи Україну у війні проти Росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця “Шахтаря” U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович мав позивний Шахтар і боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту - Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік", - написано на сторінці футбольного клубу.

Сам же Микола поки не коментує цю трагедію, проте футболіст зробив репост допису у stories та додав лише 2 емоджі - червоне серце та свічку, що палає.

Гравець футбольного клубу &quot;Шахтар&quot; Микола Огарков втратив батька на війні з Росією

Скриншот

Також у дописі написано, що родина українського героя родом з невеликого міста Добропілля, а це Донецька область, де війна триває вже 10-й рік. Саме тому Сергій не міг не боротися за свободу та добробут своєї родини і країни.

"Микола Огарков приєднався до Академії "Шахтаря" у віці 13 років і наразі є одним з лідерів юнацького складу «гірників» та гравцем юнацької збірної України. ФК "Шахтар" висловлює щирі співчуття й слова підтримки Миколі та його сім’ї, усім рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять та шана Сергієві Огаркову. Героям слава", - зазначено на сторінці клубу.

Гравець футбольного клубу &quot;Шахтар&quot; Микола Огарков втратив батька на війні з Росією

Микола Огарков (фото: instagram.com/ogarkovnikolai)

Відомо, що Микола не єдина дитина в родині полеглого захисника. Сергій виховував ще й чудову донечку Христину, яка, судячи з фотографій у профілі гравця "Шахтаря" є старшою.

Гравець футбольного клубу &quot;Шахтар&quot; Микола Огарков втратив батька на війні з РосієюГравець футбольного клубу &quot;Шахтар&quot; Микола Огарков втратив батька на війні з РосієюГравець футбольного клубу &quot;Шахтар&quot; Микола Огарков втратив батька на війні з Росією

Микола Огарков з сестрою і мамою (фото: instagram.com/ogarkovnikolai)

Раніше ми розповідали про те, що у родині відомої співачки сталася трагедія.

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