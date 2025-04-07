"Війна не пахне закінченням": відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт

Український актор театру і кіно Володимир Гладкий висловився про мобілізацію і чесно відповів, чи готовий він сам узяти зброю і піти служити.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк.

Журналістка запитала, чи стоїть актор на військовому обліку.

"Так. Але повістки поки що мені не приходили, але я вважаю, що кожен пацан повинен зараз тренувати спину і ноги. Бо бронік (бронежилет - ред.) - це штука, яка вбиває все", - зазначив Гладкий.

Актор не приховує, що кожен із часом може опинитися на війні.

"Якщо ця війна ще триватиме, а вона не пахне закінченням, ми всі там ще будемо", - наголосив він.

Також він зауважив, що нині суспільство розділилося на дві категорії: ті, хто воюють, і ті, хто не воюють.



Володимир Гладкий із колегами (скриншот відео)

"І це абсолютно різні світи. Для того, щоб зрозуміти той світ, там, де воюють, потрібно хоча б раз поїхати ближче до них, поспілкуватися", - наголосив актор.

Також Володимир Гладкий засудив тих людей, які ніяк не допомагають у тилу.

"Так не можна зараз. Ми всі пливемо в одному човні. Я зараз не служу, але я вважаю, потрібно допомагати. І це дуже важливо", - зазначив актор.

Володимир Гладкий разом із колегами регулярно допомагає військовим.



Гладкий їздить до військових на передову (скриншот відео)

"Від них заряджаєшся якоюсь енергією. Просто до них туди приїхати, просто якось підтримати - це для мене дуже важлива штука. І просто усвідомити цінність того, що ти лягаєш у тепле ліжко, приймаєш гарячий душ", - наголосив артист.

Також в актора сталася переоцінка цінностей. Якщо раніше він мріяв про нову машину і квартиру, то зараз, за словами Гладкого, він хоче дожити до того моменту, коли скажуть, що Путін помер, РФ розвалилася, а в Україні нарешті настав мир.

На відео цей момент можна подивитися з 01:18:43.

Що відомо про Володимира Гладкого

Народився в Києві, 1987 року.

Вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2009 році отримав диплом про закінчення акторського вишу і став учасником трупи Київського академічного театру на Липках.

З 2010 року почав зніматися в кіно. Першою кінороботою актора став короткометражний фільм "Дрифтер", проте популярність до нього прийшла після участі в серіалах "Байки Мітяя", "Екстрасенси-детективи", "Дільничний з ДВРЗ".

У 2025 році на екрани вийшов новий серіал із Володимиром Гладким "АТП Перевізники" - це 16-серійна історія про водіїв-експедиторів, які щодня стикаються з несподіваними пригодами та випробуваннями.



Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)