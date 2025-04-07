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"Війна не пахне закінченням": відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт

Понеділок 07 квітня 2025 16:00
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"Війна не пахне закінченням": відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)
Автор: Катерина Собкова

Український актор театру і кіно Володимир Гладкий висловився про мобілізацію і чесно відповів, чи готовий він сам узяти зброю і піти служити.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк.

Журналістка запитала, чи стоїть актор на військовому обліку.

"Так. Але повістки поки що мені не приходили, але я вважаю, що кожен пацан повинен зараз тренувати спину і ноги. Бо бронік (бронежилет - ред.) - це штука, яка вбиває все", - зазначив Гладкий.

Актор не приховує, що кожен із часом може опинитися на війні.

"Якщо ця війна ще триватиме, а вона не пахне закінченням, ми всі там ще будемо", - наголосив він.

Також він зауважив, що нині суспільство розділилося на дві категорії: ті, хто воюють, і ті, хто не воюють.
&quot;Війна не пахне закінченням&quot;: відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт
Володимир Гладкий із колегами (скриншот відео)

"І це абсолютно різні світи. Для того, щоб зрозуміти той світ, там, де воюють, потрібно хоча б раз поїхати ближче до них, поспілкуватися", - наголосив актор.

Також Володимир Гладкий засудив тих людей, які ніяк не допомагають у тилу.

"Так не можна зараз. Ми всі пливемо в одному човні. Я зараз не служу, але я вважаю, потрібно допомагати. І це дуже важливо", - зазначив актор.

Володимир Гладкий разом із колегами регулярно допомагає військовим.
&quot;Війна не пахне закінченням&quot;: відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт
Гладкий їздить до військових на передову (скриншот відео)

"Від них заряджаєшся якоюсь енергією. Просто до них туди приїхати, просто якось підтримати - це для мене дуже важлива штука. І просто усвідомити цінність того, що ти лягаєш у тепле ліжко, приймаєш гарячий душ", - наголосив артист.

Також в актора сталася переоцінка цінностей. Якщо раніше він мріяв про нову машину і квартиру, то зараз, за словами Гладкого, він хоче дожити до того моменту, коли скажуть, що Путін помер, РФ розвалилася, а в Україні нарешті настав мир.

На відео цей момент можна подивитися з 01:18:43.

Що відомо про Володимира Гладкого

Народився в Києві, 1987 року.

Вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2009 році отримав диплом про закінчення акторського вишу і став учасником трупи Київського академічного театру на Липках.

З 2010 року почав зніматися в кіно. Першою кінороботою актора став короткометражний фільм "Дрифтер", проте популярність до нього прийшла після участі в серіалах "Байки Мітяя", "Екстрасенси-детективи", "Дільничний з ДВРЗ".

У 2025 році на екрани вийшов новий серіал із Володимиром Гладким "АТП Перевізники" - це 16-серійна історія про водіїв-експедиторів, які щодня стикаються з несподіваними пригодами та випробуваннями.
&quot;Війна не пахне закінченням&quot;: відомий актор прямо сказав, чи піде на фронт
Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

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