Міша Крупін вперше за довгий час вийшов на зв'язок і показався у військовій формі

Популярний український співак Міша Крупін, який у лютому цього року приєднався до ЗСУ , вперше за довгий час вийшов на зв'язок зі своїми підписниками. А також показав, який він має вигляд у військовій формі.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram-stories .

Артист звернувся до своїх фоловерів і сказав, що в нього все нормально.

"Друзі, всім привіт. Якщо ви раптом забули, як я виглядаю, я виглядаю ось так. У мене все добре, я сповнений оптимізму", - зазначив Крупін.



Міша Крупін у ЗСУ (скриншот)

Також він підкреслив, що, попри службу, намагається приділяти час творчості.

"Намагаюся писати пісні й пишу їх. А ви, мої улюблені підписники, продовжуйте донатити та вірити в ЗСУ", - наголосив Міша Крупін.



Міша Крупін показався у військовій формі (скриншот)

Що відомо про Мішу Крупіна

Артисту цього року виповниться 44 роки.

Крупін - співак, музикант і автор пісень.

Свою кар'єру розпочав із музичного проєкту "Дядя Вася". Крім того, артист створював хіти для українських зірок, зокрема, для гурту NIKITA він написав пісню "Авокадо".

Був солістом українського гурту "Корупція", найпопулярніший хіт якого - "Червоний оксамит". Критики зазначають, що музика гурту написана в жанрі неошансону, проте сам Крупін не називає свою музику якимось конкретним жанром. За його словами, це поєднання блюзу, свінгу та джазу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії артист перейшов на українську мову в повсякденному житті та творчості, а також почав займатися волонтерством.

Початком трансформації його творчості стала пісня "У нашому місті" про рідний Харків, а в мережі вірусною стала "Їбаште", у тексті якої музикант висловив усе своє ставлення до росіян. Згодом Крупін категорично відмовився виконувати на своїх концертах російськомовні хіти та переклав їх українською.

Влітку 2024 року він запостив у своєму X (Twitter), що став добровольцем. Директор артиста підтвердив, що він проходить військово-лікувальну комісію (ВЛК) і додаткові обстеження.

20 лютого 2025 року поповнив лави ЗСУ.



Міша Крупін поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)