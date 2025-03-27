ТЦК "запакували" відомого українського співака на очах у маленької доньки (відео)

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram-акаунті групи.

У зв'язку з цим концерт, запланований на 30 березня у Львові, буде перенесено.

"Мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки повинні все повідомити, що і як. Усі квитки дійсні! Час від часу буду виходити на зв'язок", - ідеться в публікації.

ТЦК "запакували" Якова Марного на вулиці

Подробицями про те, що чоловіка "запакували" просто на вулиці, поділилася в Stories його дружина Анна.

"Виходимо з трамвая, а там прямо перед нами стоїть машина, де його "пакують". Я просто починаю кричати: "Ти що приколюєшся? Вилазь звідти! Що ти робиш?" Ельза теж починає кричати: "Тату, ти куди?", - розповіла вона.

Потім вони підійшли ближче і спробували поговорити. На що музикант сказав, що він повернеться через 2 години.

"Йому сказали, що ми тільки дані ваші оновимо і повернемо вас. У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках", - зазначила Анна.

Потім вона розповіла про те, що чоловік пройшов медогляд, йому дали виписку і сказали, що потрібно з'їздити "в ще одне місце на вулицю Волкова", щоб поставити "штампик". Але, як виявилося пізніше, його відвезли на ДВРЗ.

"Його відвезли на ДВРЗ. У червні має закінчитися навчання", - зазначила вона зі сльозами на очах.

"О 10 ранку його забрала, о 6 вечора приїхала, передала йому якісь речі, якийсь перекус, таблетки, ліки і все. Чекаємо червня, а далі буде видно", - розповіла Анна.

Також вона зазначила, що для неї це трагедія, оскільки вона залишилася сама з дітьми.

Що Марний говорив про мобілізацію та бронювання

В інтерв'ю РБК-Україна соліст "ДК Енергетик" зазначав, що думав про мобілізацію. А ось з приводу бронювання артистів-чоловіків Марний висловлювався прямо.

"Та ні. Ні і ще раз ні. Ми такі ж люди, як і всі інші. Я думаю, мати якісь привілеї - це дурниця", - говорив він.

Крім цього, музикант вважає, що питання бронювання дуже важке. Адже "ділити" людей на тих, хто має йти воювати, а хто - ні, важко і несправедливо.

"Я не знаю, бо тут уже починається за Орвелом, хтось кращий, хтось достойніший. Юридично, я думаю, це буде максимальна плутанина. Як це вирішувати? Хто робить більший внесок чи ще щось... Ні, я проти такого, тому що це просто несправедливо. Чим, скажімо, людина, яка пече хліб на якомусь хлібзаводі, гірша за людину, яка пише пісню? Та нічим!" - пояснював Яків.

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