Війна чи зрада? Що відомо про розлучення Меладзе та Брежнєвої

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися ще влітку 2022-го, але поки що не афішують цю новину.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на Альону Жужу, українську блогерку.

Що відомо про розлучення зіркової пари

Влітку 2022 року почали поширюватися чутки про те, що між Меладзе та Брежнєвою пробігла чорна кішка.

Однією з ймовірних причин розлучення пари називають нібито невірність Меладзе. Ще 2019-го з'явилися чутки, що продюсер зраджує своїй дружині з Ерікою Герцег (тоді учасницею "ВІА Гри"). Але Віра та Костянтин три роки тому спростували тріщину у стосунках.

2022-го року востаннє Віра публікувала спільне з чоловіком фото в посту від 19 лютого, присвяченому своєму 40-му дню народження.

Після трапилася війна. Співачка засудила дії РФ, а потім разом із дітьми поїхала до Італії, де активно працювала з волонтерами, допомагаючи українським переселенцям.

Співачка змінила свою позицію

Декілька років тому Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою, адже вся її творчість пов'язана з російською аудиторією. А вже влітку 2022-го артистка потрапила до списку заборонених у РФ разом з іншими російськими та українськими артистами через свою позицію щодо війни в Україні.

Віра Брежнєва (справжнє прізвище - Галушка) - народилася у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Стала відомою завдяки поп-групі ВІА Гра, де була солісткою з 2003 до 2007 року.

У 2015 році таємно вийшла заміж за композитора та продюсера Костянтина Меладзе. Від першого шлюбу 2001 року народила доньку Соню. Від другого шлюбу - дочку Сару у 2009 році.

Фото: Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе (facebook.com/russkoeradio)

Де зараз Меладзе

Про місцезнаходження 59-річного Костянтина Меладзе достеменно невідомо. Після початку війни ні продюсер, ні його дружина не публікували спільних фото та не згадували один про одного.

Деякі джерела повідомляють, що Меладзе також виїхав до Італії. Передбачається, що разом із ним 18-річна донька Лія.

24 лютого артист на своїй сторінці в Instagram опублікував лише чорний квадрат, залишивши його без жодних коментарів. Більше про війну він не висловлювався.