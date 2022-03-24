ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вера Брежнева впервые рассказала, где она и чем занимается: это называется любовь

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 10:16
Вера Брежнева впервые рассказала, где она и чем занимается: это называется любовь Фото: Вера Брежнева (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Вера Брежнева покинула Россию и почти месяц находится в Италии, в пункте гуманитарной помощи, где вместе с волонтерами помогает украинским беженцам.

Об этом певица сообщила в Instagram-stories.

Певица опровергла, что она в Польше, как предполагалось раньше.

В пунктах помощи певица помогает сортировать гуманитарку, иногда берет с собой старшую, 20-летнюю дочь.

Певица сказала, что волонтерских пунктов, подобных тому, в каком работает она, много по всей Европе. В итальянском достаточно помощников, а вот в Люблине (Польша) руки нужны всегда.

"Вчера, сегодня, завтра. С жильем там вопросы... Я уже говорила - ищите в группах, поисковиках - ближайший к вам и будьте там полезны. Обнимаю всех, кто готов предоставить любую помощь, всех, кто помогает, всех, кто молится. Вот это называется любовь", - написала она.

Вера Брежнева впервые рассказала, где она и чем занимается: это называется любовь

Отметим, что после вторжения российских войск на территорию Украины, Брежнева заявила, что ее муж и мама, семья младшей сестры находятся в Киеве, где прячутся от бомбежек в подвалах.

Певица изменила свою позицию

Несколько лет назад Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей, ведь все ее творчество связано с российской аудиторией.

Теперь же артистка попала в список запрещенных в РФ вместе с другими российскими и украинскими артистами из-за своей позиции относительно войны в Украине.

Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) - родилась в городе Каменское Днепропетровской области. Стала известной благодаря поп-группе ВИА Гра, где была солисткой с 2003 по 2007 год.

В России жила с начала 2000-х годов, но часто приезжала в Украину - тут остались родители и родственники. Родителям она купила квартиру в Борисполе.

В 2015 году тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе. От первого брака в 2001 году родила дочь Соню. От второго брака - дочь Сару в 2009 году.

Напомним, что звезду коллеги Брежневой - Ани Лорак на аллее славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
Вера Брежнева
STYLER
Как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта: карта отделений
Как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта: карта отделений