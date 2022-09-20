Война или измена? Что известно о разводе Меладзе и Брежневой

В СМИ появилась информация о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись еще летом 2022-го, но пока не афишируют эту новость.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на некую Алену Жужу, украинскую блогершу.

Что известно о разводе звездной пары

Летом 2022 начали распространяться слухи о том, что между Меладзе и Брежневой пробежала черная кошка.

Одной из предполагаемых причин расставания пары называют якобы неверность Меладзе. Еще в 2019-м появились слухи, что продюсер изменяет своей супруге с Эрикой Герцег (тогда участницей "ВИА Гры"). Но Вера и Константин три года назад опровергли трещину в отношениях.

В 2022-м году последний раз Вера публиковала совместное с мужем фото в посте от 19 февраля, посвященному своему 40-му дню рождения.

После случилась война. Певица осудила действия РФ, а после вместе с детьми уехала в Италию, где активно волонтерствовала, помогая украинским переселенцам.

Певица изменила свою позицию

Несколько лет назад Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей, ведь все ее творчество связано с российской аудиторией. А уже летом 2022-го артистка попала в список запрещенных в РФ вместе с другими российскими и украинскими артистами из-за своей позиции относительно войны в Украине.

Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) - родилась в городе Каменское Днепропетровской области. Стала известной благодаря поп-группе ВИА Гра, где была солисткой с 2003 по 2007 год.

В 2015 году тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе. От первого брака в 2001 году родила дочь Соню. От второго брака - дочь Сару в 2009 году.

Фото: Вера Брежнева и Константин Меладзе (facebook.com/russkoeradio)

Где сейчас Меладзе

О местонахождении 59-летнего Константина Меладзе достоверно неизвестно. После начала войны ни продюсер, ни его супруга не публиковали совместных фото и не упоминали друг о друге.

Некоторые источники сообщают, что Меладзе также выехал в Италию. Предполагается, что вместе с ним 18-летняя дочь Лия.

24 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал лишь черный квадрат, оставив его без каких-либо комментариев. Больше о войне он не высказывался.