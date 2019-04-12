Вера Брежнева перестала быть украинской певицей

Веру Брежневу переименовали в Яндекс (фото: facebook.com/BrezhnevaVera)

Вера Брежнева снова отреклась от Украины

Вера Брежнева, украинская певица, перестала быть украинской, согласно характеристике запрещенного в нашей стране интернет-ресурса Yandex.ru. Об этом сообщил Telegram-канал "Рафаэлыч".

Так, если ранее в запросе указывалось, что экс-участница ВИА-Гры "украинская певица", теперь она просто "певица".

Хотя в российской версии "Википедии" супруга Константина Меладзе по прежнему является "украинской поп-певицей, актрисой, телеведущей и бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра".

Веру Брежневу переименовали в Яндекс (скриншот)

Ранее звезда уже объявляла о том, что никогда не была украинской певицей, за что подверглась критике поклонников.

Веру Брежневу переименовали в Яндекс (скриншот)

Пользователи сети бурно отреагировали на данный инцидент, решив, что не очень-то Украина нуждается в предателях.

"Очень эта Галушка нам надо";

"Все верно, следующий шаг - российская певица";

"Надо всех сразу переименовывать, как только они предают Украину - и Лорак, и Лободу, а там гляди и MARUV переименуют";

"Недопевица, недоукраинка, недочеловек - самая красивая женщина России, одним словом".

Напомним, недавно Вера Брежнева намекнула на проблемы в отношениях с супругом, продюссером Константином Меладзе. Чем подогрела слухи о предстоящем разводе звездной пары.