18-летняя дочь дочь Меладзе уехала из Украины и рассказала о дальнейших планах

Дочь Константина Меладзе, 18-летняя Лия, которая успела засветиться на Голосе країни-12, рассказала, где она сейчас и чем занимается.

Об этом она поведала в своем Instagram .

Где сейчас Лия

Лия говорит, что сейчас находится в Италии. Из Украины она выехала еще в начале марта, но очень хочет вернуться домой.

Певица говорит, что вернется в Киева, как только ей позволят родители, в тот же момент.

"Мы все хотим быть вместе как можно раньше. Я рвалась в Киев одна из первых, но поняла, что слишком рано", - написала Лия.

Чем занимается дочь Меладзе

Лия говорит, что сейчас начала изучать разные языки, занимается спортом, путешествует к друзьям с других стран, знакомится с людьми со своего городка.

Фото: Лия Меладзе (instagram.com/meladzeliya)

"Кажется, что я только сейчас начинаю жить. Я 2 месяца не позволяла себе тут обустроиться и адаптироваться. Я считала, что когда я это сделаю, это будет означать, что я тут надолго и я это принимаю", - написала девушка.

Лия хочет жить в Украине

Девушка говорит, что в сентябре едет учиться в Америку, но очень хочет жить в Украине.

"После того я бы больше всего хотела вернуться и делиться своими знаниями в родной стране, в родном городе", - добавила она.

А еще девушка заявила, что решила перейти на украинский язык. Хотя учила украинский только до четвертого класса школы.

Фото: Лия Меладзе (instagram.com/meladzeliya)