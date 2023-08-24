Виїзд за кордон з дітьми. Як підготуватись до подорожі та швидко пройти митний контроль

Хто може вивезти неповнолітню дитину за кордон

Дитині до 16 років дозволити виїхати з України прикордонники можуть лише у супроводі дорослого. В умовах воєнного стану це можуть бути:

батьки

один із батьків - мати чи батько (на час воєнного стану нотаріальна згода другого з батьків не потрібна)

родичі дитини - бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха або вітчим (без нотаріальної згоди батьків, але за наявності документів, які підтверджують родинні зв`язки)

опікуни

треті особи, яким батьки дали на це дозвіл (за наявності нотаріальної або засвідченої органами піклування згоди батьків)

Трапляються випадки, коли один із батьків офіційно забороняє виїзд дитини за кордон. У такій ситуації нотаріальна згода другої сторони (оригінал) необхідна.

Які документи необхідні

Зазвичай, плануючи подорож, варто збирати з собою всі документи, що можуть стати у пригоді. Якщо ви з дитиною плануєте перетинати державний кордон, під рукою мають бути перш за все:

свідоцтво про народження (дитини)

закордонні паспорти (дитини й дорослого)

Якщо дитина виїздить з одним із батьків, дехто рекомендує мати при собі також:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу

паспорт громадянина України (дорослого)

паспорт громадянина України - ID-картку (дитини)

У випадку, коли дитина перетинає кордон із родичами, мають бути документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження тощо).

Коли дитина може виїхати за кордон самостійно

Згідно з чинним законодавством, право на вільний (самостійний) виїзд за межі країни мають особи 16 років та старше. У такому віці дітям не потрібні додаткові дозволи від батьків чи інші супровідні документи.

Для перетину кордону 16-річній особі бажано мати при собі повноцінний пакет документів (на всі випадки життя):

паспорт громадянина України (ID-картку)

ідентифікаційний код (довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН)

свідоцтво про народження

закордонний паспорт

візу (за потреби)

Головне - завчасно підготуватися і скласти все найцінніше в одному зручному та безпечному місці, щоб ніде нічого не загубити.

Чи можуть не пустити додому

Статтею 1 закону України "Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України" передбачено, що громадянин нашої держави ні за яких обставин не може бути обмежений у праві на в'їзд додому.

Тож всі побоювання, що через якісь проблеми особу можуть не пропустити назад в Україну, не мають під собою жодних підстав.