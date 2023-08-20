Українці почали масово виїжджати з Польщі: в чому причина

Українці почали масово виїжджати з Польщі у пошуках кращого життя. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів тепер - завдання не з легких.

Яка ж причина тому? Відповідь дали журналісти загальнонаціональної польської щоденної газети Rzeczpospolita .

Чому українці виїздять з Польщі

Як пише видання, на заводах, у готелях та на будівництві, до нещодавна, окрім поляків, найчастіше працювали громадяни України.

Однак з кожним місяцем стає все більше іммігрантів із далеких країн. Зокрема з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу.

Поляки, які у пошуках більш оплачуваної роботи їдуть до Німеччини, а "останнім часом і українців" знайти для роботи у Польщі "стає все важче".

Експерт з ринку праці Анна Судольська констатує: робота, особливо сезонна, вже не приваблює українців.

За її словами, у 2022 році "кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України".

"Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи деінде на роботу", - говорить Судольська.

Про те, що "Польща програє гонку за іммігрантами з України", попереджає також і Асоціація підприємців і роботодавців дружньої нам країни.

Тому власників бізнесів закликають "заохочувати українців залишатися у Польщі", забезпечивши їм навчання і поліпшивши умови праці.

В польському Управлінні соціального страхування кажуть, що "за нинішніх демографічних тенденцій нам їх (українців - Ред.) буде потрібно дедалі більше".

Додамо, що за останніми даними Євростату, все більше українців дійсно виїжджають не до Польщі, а до інших країн - Канади, Іспанії та Німеччини.

Так, на кінець червня у Німеччині проживало понад 1,3 мільйона біженців з України, тоді як у Польщі їхня кількість скоротилася до менш ніж 978 тисяч.

І хоча українці поки що залишаються найбільшою групою іноземців у реєстрах польського УСС, але якщо у 2019 році цей показник становив 75%, то наприкінці липня 2023 року він знизився до 68,2%.