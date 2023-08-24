Выезд за границу с детьми. Как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможню

После начала полномасштабного вторжения России в наше государство большое количество людей - особенно женщин с детьми - уехали за границу. На лето многие вернулись в собственные дома, однако сейчас очереди на границах снова бьют рекорды.
О том, как выехать из Украины вместе с ребенком и не испытывать проблем с документами, рассказываем дальше в материале Styler .
Ребенку до 16 лет разрешить уехать из Украины пограничники могут только в сопровождении взрослого. В условиях военного положения это могут быть:
Бывают случаи, когда один из родителей официально запрещает выезд ребенка за границу. В такой ситуации нотариальное согласие другой стороны (оригинал) необходимо.
Обычно, планируя путешествие, следует собирать с собой все документы, которые могут пригодиться. Если вы с ребенком планируете пересекать государственную границу, под рукой должны быть прежде всего:
Если ребенок выезжает с одним родителем, некоторые рекомендуют иметь при себе также:
Если ребенок пересекает границу с родственниками, должны быть документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении и т. п.).
Согласно действующему законодательству, право на свободный (самостоятельный) выезд за пределы страны имеют граждане 16 лет и старше. В таком возрасте детям не требуются дополнительные разрешения от родителей или другие сопроводительные документы.
Для пересечения границы 16-летнему гражданину желательно иметь при себе полноценный пакет документов (на все случаи жизни):
Главное - заранее подготовиться и сложить все самое ценное в одном удобном и безопасном месте, чтобы нигде ничего не потерять.
Статьей 1 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что гражданин нашего государства ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд домой.
Поэтому все опасения, что из-за каких-либо проблем вас могут не пропустить обратно в Украину, не имеют под собой никаких оснований.
Ранее мы писали, что украинцы начали массово уезжать из Польши.
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