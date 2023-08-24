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Выезд за границу с детьми. Как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможню

При выезде за границу с детьми нужно соблюдать определенные правила (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

После начала полномасштабного вторжения России в наше государство большое количество людей - особенно женщин с детьми - уехали за границу. На лето многие вернулись в собственные дома, однако сейчас очереди на границах снова бьют рекорды.

О том, как выехать из Украины вместе с ребенком и не испытывать проблем с документами, рассказываем дальше в материале Styler .

Кто может вывезти несовершеннолетнего ребенка за границу

Ребенку до 16 лет разрешить уехать из Украины пограничники могут только в сопровождении взрослого. В условиях военного положения это могут быть:

  • родители
  • один из родителей - мать или отец (на время военного положения нотариальное согласие второго родителя не требуется)
  • родственники ребенка - бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим (без нотариального согласия родителей, но при наличии документов, подтверждающих родственные связи)
  • опекуны
  • третьи лица, которым родители дали на это разрешение (при наличии нотариального или заверенного органами попечительства согласия родителей)

Бывают случаи, когда один из родителей официально запрещает выезд ребенка за границу. В такой ситуации нотариальное согласие другой стороны (оригинал) необходимо.

Какие документы необходимы

Обычно, планируя путешествие, следует собирать с собой все документы, которые могут пригодиться. Если вы с ребенком планируете пересекать государственную границу, под рукой должны быть прежде всего:

  • свидетельство о рождении (ребенка)
  • загранпаспорта (ребенка и взрослого)

Если ребенок выезжает с одним родителем, некоторые рекомендуют иметь при себе также:

  • свидетельство о регистрации брака
  • паспорт гражданина Украины (взрослого)
  • паспорт гражданина Украины - ID-карту (ребенка)

Если ребенок пересекает границу с родственниками, должны быть документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении и т. п.).

Когда ребенок может уехать за границу самостоятельно

Согласно действующему законодательству, право на свободный (самостоятельный) выезд за пределы страны имеют граждане 16 лет и старше. В таком возрасте детям не требуются дополнительные разрешения от родителей или другие сопроводительные документы.

Для пересечения границы 16-летнему гражданину желательно иметь при себе полноценный пакет документов (на все случаи жизни):

  • паспорт гражданина Украины (ID-карту)
  • идентификационный код (справку о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН))
  • свидетельство о рождении
  • загранпаспорт
  • визу (при необходимости)

Главное - заранее подготовиться и сложить все самое ценное в одном удобном и безопасном месте, чтобы нигде ничего не потерять.

Могут не пустить домой

Статьей 1 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что гражданин нашего государства ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд домой.

Поэтому все опасения, что из-за каких-либо проблем вас могут не пропустить обратно в Украину, не имеют под собой никаких оснований.

Ранее мы писали, что украинцы начали массово уезжать из Польши.

Также читайте, сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время.

А еще предлагаем прочесть о том, какие суммы украинцы тратят на еду и где в Европе самое дорогое питание.

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