Скільки українців у Чехії планують повернутися додому найближчим часом: дослідження

У Чехії тимчасовим захистом користуються 362 тисячі українських біженців. Частина з них планують повернутися в Україну найближчим часом.

Що спонукає українців виїжджати із Чехії та яка частина біженців поки не збираються змінювати місце проживання, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ceskenoviny.cz.

Що мотивує українців повернутися додому

Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела опитування серед 1700 українських біженців у Чехії, щодо їхніх планів із переїзду. Виявилося, що близько 10% частини біженців планують повернутися в Україну у найближчий час. А дві третини опитаних (66%) мають надію повернутися додому згодом.

Серед тих, хто планує виїхати із Чехії, оселитися в іншому регіоні України хочуть 1% опитаних, а 3% замислюють про іншу країну. Водночас три чверті людей з тимчасовим захистом зараз не мають наміру переїжджати.

У 40% тих, хто хоче повернутися в Україну, є прагнення покращити ситуацію на батьківщині. Стільки ж заявили про бажання возз'єднатися з родиною. 25% хочуть виїхати, бо не мають або не можуть знайти житло. Також кожен восьмий респондент зазначив серед причин дискримінацію.

За словами тих, хто планує повернутися, після прибуття їм найбільше знадобляться матеріальна допомога, працевлаштування та житло. Дехто також згадував освіту дітей, підтримку відкриття бізнесу та транспорт. Третина опитаних заявили, що їм не потрібна буде допомога.

Фото: Допомога українцям у Чехії (gettyimages.com)

В які ще країни хочуть переїхати біженці

Серед тих, хто розповів про плани виїхати з Чехії в іншу країну, більшість хочуть поїхати до Німеччини. Менше людей планують переїзд до Канади, Польщі та Іспанії.

Основними причинами виїзду за кордон чи переїзду по Чехії є можливість роботи, друзі та родичі. Деякі люди згадували про припинення підтримки щодо проживання.

Згідно з проектом змін до закону про підтримку українців lex Ukraine, Чехія підготує спеціальну програму для добровільного повернення біженців в Україну. Це надасть їм допомогу та покриє частину витрат. Якщо згодом українці захочуть приїхати до Чехії повторно і отримати довгострокову візу, пропонується стягувати із них половину суми такої допомоги.

Між тим, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало приймаючі країни не змушувати біженців повертатися. Зазначається, що попри зусилля з відновлення, в Україні все ще існує велика потреба в гуманітарній допомозі, а повернення великої кількості людей неможливе.

Нагадаємо, ми писали, до чого призвело скорочення пільг українським біженцям у Чехії.

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