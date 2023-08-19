Скільки українці витрачають на їжу та де в Європі найдорожче харчування: дослідження
Харчування - це та частина бюджету, на яку може піти чимало коштів, враховуючи ваші потреби, цінову політику в країні та якість продуктів. Аналітики підрахували, скільки українці та мешканці інших країн Європи та Африки витрачають на їжу та напої вдома.
Де найдорожче та найдешевше харчуватися - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.
Статистика у світі
Аналітики порівняли статистичні дані 105 країн для того, щоб визначити, де харчування вдома є найдорожчим.
Мешканці США витрачають зі своєї зарплати лише 6,7% на харчування. Далі відсоткове співвідношення росте:
- Велика Британія - 8,7%
- Німеччина - 12%
- Франція - 14,1%
- Італія - 15,5%
- Китай - 20%
- Туреччина - 27,3%
- Росія - 29%
- Україна - 41,6%
- Нігерія - 59%
Інфографіка: picodi.com
Україна в цьому рейтингу розташована на 93-му місці серед 105 країн - на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).
Статистика в Європі
Найвищі витрати на продукти харчування в Європі відзначаються у Швейцарії, Норвегії та Данії, що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.
Найнижчі витрати на продукти харчування відзначені в Білорусі та Молдові. Розгляньмо детальніше:
- Швейцарія - 359 доларів (13 256 гривень)
- Швеція - 272 долари (10 043 гривні)
- Франція - 270 доларів (9 969 гривень)
- Італія - 264 долари (9 748 гривень)
- Німеччина - 241 долар (8 899 гривень)
- Велика Британія - 202 долари (7 422 гривень)
- Росія - 146 доларів (5 391 гривня)
- Польща - 142 долари (5 243 гривні)
- Грузія - 116 доларів (4 283 гривні)
- Україна - 108 доларів (3 988 гривень)
- Молдова - 97 доларів (3 581 гривня)
Зверніть увагу, що витрати підраховані за їжу вдома на місяць.
Інфографіка: picodi.com
Раніше ми розповідали, на скільки відрізняються ціни на продукти в Україні та Польщі.