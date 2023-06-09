Виявляється, цих жінок частіше кусають комарі: заява вчених

Яких жінок частіше кусають комарі

Одне дослідження, проведене ще 2003 року, показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні.

Вчені припускають, що вагітні жінки можуть виділяти більше вуглекислого газу під час дихання і мають вищу температуру тіла.

Які ще фактори приваблюють комарів

Дихання і запах тіла

Під час видиху ми виділяємо вуглекислий газ, залишаючи привабливий для комахи слід. В одному з досліджень говориться, що певні сполуки, присутні на шкірі людини, можуть видатися для комах "смачними". Так само деякі бактерії на шкірі, що впливають на її запах, можуть привертати кровопивць.

Алкоголь

Експеримент 2002 року показав, що комарів більше приваблюють люди, які випили. Навіть трохи пива зроблять вас смачнішими для комарів.

Тепло

У дослідженні 2017 року говориться, що комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.

Колір

Дослідження 2018 року показало, що комарів більше приваблюють чорні предмети. Тобто варто уникати темного одягу, щоб на вас не летіли так активно комахи.

Як приготувати засоби для відлякування комарів

Для застосування на природі

Для створення засобу від комарів нам знадобиться:

ефірна олія гвоздики (продається в аптеках)

олія соняшникова або ж оливкова

На 5 мілілітрів олії треба 3-4 краплі олії гвоздики. Суміш треба добре перемішати та використовувати тонким шаром на відкритих ділянках шкіри.

Для застосування вдома

Вам знадобляться:

лимон

гвоздика

Розріжте лимон навпіл. Візьміть 20 гвоздик та вставте гострим кінцем у середину лимона так, щоб виглядала лише округла частина гвоздики.

Такого засобу вистачає приблизно на тиждень для кімнати 5 на 5 метрів. Захисна дія закінчується тоді, коли лимон висихає.