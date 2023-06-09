Виявляється, цих жінок частіше кусають комарі: заява вчених

Комарі дуже надокучливі комахи, які можуть атакувати певних людей особливо часто. Вчені кажуть, що деяких жінок комахи-кровопивці "люблять" більше за інших.
Що про це відомо - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Одне дослідження, проведене ще 2003 року, показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні.
Вчені припускають, що вагітні жінки можуть виділяти більше вуглекислого газу під час дихання і мають вищу температуру тіла.
Дихання і запах тіла
Під час видиху ми виділяємо вуглекислий газ, залишаючи привабливий для комахи слід. В одному з досліджень говориться, що певні сполуки, присутні на шкірі людини, можуть видатися для комах "смачними". Так само деякі бактерії на шкірі, що впливають на її запах, можуть привертати кровопивць.
Алкоголь
Експеримент 2002 року показав, що комарів більше приваблюють люди, які випили. Навіть трохи пива зроблять вас смачнішими для комарів.
Тепло
У дослідженні 2017 року говориться, що комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.
Колір
Дослідження 2018 року показало, що комарів більше приваблюють чорні предмети. Тобто варто уникати темного одягу, щоб на вас не летіли так активно комахи.
Для застосування на природі
Для створення засобу від комарів нам знадобиться:
На 5 мілілітрів олії треба 3-4 краплі олії гвоздики. Суміш треба добре перемішати та використовувати тонким шаром на відкритих ділянках шкіри.
Для застосування вдома
Вам знадобляться:
Розріжте лимон навпіл. Візьміть 20 гвоздик та вставте гострим кінцем у середину лимона так, щоб виглядала лише округла частина гвоздики.
Такого засобу вистачає приблизно на тиждень для кімнати 5 на 5 метрів. Захисна дія закінчується тоді, коли лимон висихає.
Також дізнайтеся, людей з якою групою крові частіше кусають комарі.
Крім того ми писали про дієві способи, які допоможуть зменшити свербіж після укусу комара.