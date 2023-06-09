Оказывается, этих женщин чаще кусают комары: заявление ученых

Каких женщин чаще кусают комары

Одно исследование, проведенное еще в 2003 году, показало, что беременные женщины привлекают больше комаров, чем небеременные.

Ученые предполагают, что беременные женщины могут выделять больше углекислого газа во время дыхания и имеют более высокую температуру тела.

Какие еще факторы привлекают комаров

Дыхание и запах тела

Во время выдоха мы выделяем углекислый газ, оставляя привлекательный для насекомого след. В одном из исследований говорится, что определенные соединения, присутствующие на коже человека, могут показаться для насекомых "вкусными". Также некоторые бактерии на коже, влияющие на ее запах, могут привлекать кровопийц.

Алкоголь

Эксперимент 2002 года показал, что комаров больше привлекают выпившие люди. Даже немного пива сделают вас вкуснее для комаров.

Тепло

В исследовании 2017 года говорится, что комары будут двигаться к источникам тепла, вне зависимости от их размера.

Цвет

Исследование 2018 года показало, что комаров больше привлекают черные предметы. То есть следует избегать темной одежды, чтобы на вас не летели столь активно насекомые.

Как приготовить средства для отпугивания комаров

Для применения на природе

Для создания средства от комаров нам понадобится:

эфирное масло гвоздики (продается в аптеках)

масло подсолнечное или оливковое

На 5 миллилитров масла нужно 3-4 капли масла гвоздики. Смесь следует хорошо перемешать и использовать тонким слоем на открытых участках кожи.

Для применения дома

Вам понадобятся:

лимон

гвоздика

Разрежьте лимон пополам. Возьмите 20 гвоздик и вставьте острым концом внутрь лимона так, чтобы выглядывала только округлая часть гвоздики.

Такого средства достаточно примерно на неделю для комнаты 5 на 5 метров. Защитное действие истекает тогда, когда лимон высыхает.