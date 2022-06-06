Эти способы помогут уменьшить зуд после укуса комара

Летом через укусы комаров могут возникнуть аллергические реакции. Существует множество различных методов лечения и домашних средств, с помощью которых можно облегчить зуд.

Что нужно сразу сделать после укуса комара - читайте ниже .

Вместе с летней жарой резко появились комары. Поэтому важно знать, что делать, в случае укуса комара.

Что делать сразу, если укусил комар:

Промыть водой с мылом место укуса;

Обработать перекисью водорода или спиртовым раствором, или настойкой календулы;

Если появился зуд или покраснение, то нужно смазать место укуса противовоспалительной мазью, маслом, сделать охлаждающий компресс из чая или отваров трав (мяты, череды зверобоя, коры дуба), смазать зубной пастой;

Нанесите масло чайного дерева. Она способна смягчать зуд, боль и отеки, является антибактериальной и способна предотвратить заражение после укуса насекомого;

Также мед является противовоспалительным средством и поможет уменьшить зуд;

Можно смешать равные части молока и воды, намочить кусочек тряпочки и промокните место укуса. Это окажет успокаивающий эффект.

Что происходит, когда комар кусает

Когда комар кусает, то он протыкает кожу хоботком, чтобы всосать кровь. Он оставляет после себя немного слюны, содержащей белки, которые ваше тело воспринимает как нежелательных гостей.

Чтобы защититься, тело выделяет соединения, известные как гистамины. Они вызывают зуд, воспаление и отек.

Укусы комаров могут вызвать сильный зуд у детей, людей, которых раньше не кусали определенные виды комаров, или у людей, живущих с нарушениями иммунной системы.

Однако серьезные аллергические реакции на укусы комаров очень редки.