Вчені з'ясували, яку групу крові найбільше люблять комарі

Комарі більше люблять людей з певною групою крові. Саме так можна пояснити, чому комахи часто обирають собі одну "жертву" з кількох людей, що перебувають поруч.

Про що йде мова, і які ще фактори можуть приваблювати кровопивць - в матеріалі Styler далі.

Як розподіляються групи крові

Існує 4 групи крові за системою AB0, вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров’яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.

Групи позначають римськими цифрами, в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).

Цікаво, що деякі люди також можуть мати ці антигени в рідинах організму, таких як слина або сльози.

Яка група крові найпривабливіша для кровопивць?

Ряд досліджень говорить, що люди з першою групою крові І (0) - найсмачніші для комарів. Зауважимо, що цей тип крові найпоширеніший у світі, і люди, що мають першу групу є універсальними донорами.

Тож, якщо у вас перша група крові, цілком ймовірно, що саме ви будете працювати "комаровідводом" під час спільних вилазок на природу.

Вчені провели багато досліджень

Наприклад, у дослідженні 1974 року було залучено 102 учасники для вивчення різних індивідуальних факторів, які можуть привабити комарів. Коли дослідники проаналізували результати, вони виявили, що комарі переважно "харчуються" людьми з групою крові І (0).

Нещодавно дослідження 2019 року також оцінювало перевагу групи крові у комарів. Комарів годували зразками різних груп і виявилося, що найбільше їм прийшлася до вподоби саме перша група.

У експерименті, проведеному 2004 року, порівнювали привабливість для комах першої і другої групи, і знову виявилося, що тип крові І (0) для комах - найсмачніший.

Які ще фактори можуть приваблювати комах

Хоча дослідження говорять, що комарі люблять першу групу, є й ряд інших факторів, які можуть приваблювати комарів.

Вуглекислий газ

Під час видиху ви виділяєте вуглекислий газ, залишаючи за собою слід, на який і летить комаха.

Запах тіла

Через певні сполуки, присутні на шкірі, ви можете бути більш привабливими для комарів. Так само як і деякі бактерії на вашій шкірі можуть впливати на запах вашого тіла і бути "ароматними" для комах.

Колір

Дослідження 2018 року показало, що комарів більше приваблюють чорні предмети. Так, ви можете помітити, що отримуєте більше укусів комарів, якщо носите темніші кольори.

Тепло

Окрім вуглекислого газу та запахів, наше тіло також виділяє тепло. Комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.

Алкоголь

Експеримент 2002 року показав, що комарів можуть більше приваблювати люди, які п’ють. У дослідженні комарі частіше сідали на учасників після того, як вони випили невелику кількість пива.

Вагітність

Одне дослідження 2004 року показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні. Це може бути тому, що вагітні жінки виділяють більше вуглекислого газу і мають вищу температуру тіла.