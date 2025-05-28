Вівсянка по-новому від Джеймі Олівера: незвичний рецепт з корицею
Вівсянка - класичний сніданок, який можна приготувати по-новому. Простий рецепт з незвичайними інгредієнтами та смаковими поєднаннями допоможе урізноманітнити ваше меню і зробить ранок смачнішим і кориснішим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт відомого британського шеф-кухаря Джеймі Олівера.
Список інгредієнтів
Вівсянку корисно їсти на сніданок, адже вона покращує травлення, допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові і сприяє відчуттю ситості.
Для приготування смачної вівсянки знадобляться так інгредієнти:
- 1/2 великого яблука
- 60 г вівсяних пластівців
- 400 мл молока
- 1/2 чайної ложки меленої кориці
Швидкий спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити яблуко від шкірки та натерти на тертці. Далі покладіть всі інгредієнти в сотейник з товстим дном або у сковороду з антипригарним покриттям.
Поставте на вогонь та варіть кашу на малому вогні, постійно помішуючи, протягом 10 хвилин. Каша має стати схожою на густу сметану за консистенцією.
Зніміть кашу з вогню і подавайте.
Вівсянка з корицею та яблуками (фото: jamieoliver.com)
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