О котрій годині треба снідати, щоб жити довше: названо найкращий час

Кажуть, що сніданок - найважливіший прийом їжі протягом дня. Але чи знаєте ви, що те, як ви їсте вранці, може вплинути на ваше здоров’я та довголіття?

У якій годині краще снідати для довгого життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Коли потрібно снідати?

Виявляється, краще не їсти відразу після пробудження - і варто враховувати, що ви кладете на тарілку.

Лікар Рупі Ауджла додає, що обмеження їжі в часі - тобто дотримання перерви принаймні 12 годин між вечерею та сніданком - сприяє спалюванню жиру, підтримує метаболічний стан і допомагає контролювати вагу.

Прокинувшись, замість їжі спочатку виберіть воду, адже вночі "ваші нирки працювали понаднормово". Ви можете додати трохи солі у воду і почекати з першим прийомом їжі приблизно до 9-10 ранку.

Вранці не всі голодні і хочуть поснідати. Здебільшого тому, що тіло вже почало експортувати глюкозу в кров, щоб прокинутися.

Але тут є пастка: класичний сніданок на основі швидких вуглеводів (крупи, тости, круасани) дає нам гарний стрибок глюкози, який підживлює клітини, а потім дає збій.

"Ви голодні знову і вам потрібна кава та інші стимулятори, щоб залишатися зосередженими та пильними до обіду", - каже лікар.

Що їсти на сніданок?

За словами експерта, найкраще обирати сніданок, багатий на білки та клітковину.

Ці інгредієнти зроблять вас ситими та енергійними до обіду. Як підкреслює доктор Ауджла, багато людей не забезпечують достатньої кількості білка протягом дня, і це має вирішальне значення з точки зору здорового старіння.

Приклади сніданків:

Овес на ніч - це дві столові ложки вівсяних пластівців, дві столові ложки меленого насіння льону, по столовій ложці насіння чіа та коноплі, терте яблуко, гарбузове насіння, трохи білкового порошку. Все це заливається водою або рослинним молоком.

Шакшука з сочевицею та авокадо або яйця на цільнозерновому хлібі

"Сніданок із залишків". Доктор Ауджла визнає, що залишки обіду також можуть бути гарною ідеєю для сніданку. Як приклад він наводить запеченого лосося з бататом, листям салату і трохи зелені.

Пам’ятайте - вам не обов’язково з’їдати величезну порцію відразу - важлива якість, а не кількість.

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