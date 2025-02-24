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Сніданок для генія. Що їсти, щоб мозок працював на 100% вже зранку

Понеділок 24 лютого 2025 09:38
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Сніданок для генія. Що їсти, щоб мозок працював на 100% вже зранку Фото: Що їсти зранку, щоб гарно працював мозок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Здоровий сніданок - запорука не тільки гарного самопочуття, але й активної роботи мозку протягом дня. Правильно підібрані продукти можуть покращити концентрацію, пам'ять та когнітивні функції.

Що з продуктів обрати на сніданок, щоб мозок плідно працював - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які продукти треба включати в сніданок для роботи мозку

Білки

Яйця, грецький йогурт, сир, горіхи, насіння та бобові - чудові джерела білка, який відіграє ключову роль у синтезі нейротрансмітерів. Ці речовини відповідають за передачу нервових імпульсів між клітинами мозку, забезпечуючи його ефективну роботу.

Складні вуглеводи – енергія для розуму

Цільнозерновий хліб, вівсянка, фрукти та овочі - джерела складних вуглеводів, які забезпечують мозок енергією поступово та протягом тривалого часу. Вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що є критично важливим для концентрації та уваги.

Жирні кислоти Омега-3 – для кращого кровообігу

Жирна риба (лосось, тунець, скумбрія), авокадо, лляне насіння та горіхи багаті на Омега-3 жирні кислоти, які покращують мозковий кровообіг, сприяють розвитку когнітивних функцій та захищають мозок від запалення.

Антиоксиданти - захист для клітин мозку

Ягоди (чорниця, малина, полуниця), темний шоколад та зелений чай містять антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, захищаючи клітини мозку від пошкодження та сповільнюючи процеси старіння.

Вітаміни та мінерали - підтримка для мозку

Особливо важливі для роботи мозку вітаміни групи В, вітамін D, магній, цинк та залізо. Їх можна отримати з різноманітних продуктів, таких як овочі, фрукти, горіхи, насіння, м'ясо та молочні продукти.

Що можна обрати на сніданок

Пропонуємо вам варіанти сніданків для кращої роботи мозку. Це можуть бути такі страви:

  • Вівсянка з ягодами, горіхами та насінням льону
  • Омлет з овочами, сиром та авокадо
  • Грецький йогурт з фруктами, горіхами та насінням чіа
  • Тост з цільнозернового хліба з авокадо та яйцем
  • Смузі з бананом, шпинатом, ягодами та протеїновим порошком
  • Сирники з ягодами та медом
  • Салат з кіноа, овочами та фетою

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В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської, Facebook-сторінка дієтолога Олега Швеця, МОЗ, Nutrients.

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