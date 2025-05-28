Овсянка по-новому от Джейми Оливера: необычный рецепт с корицей
Овсянка - классический завтрак, который можно приготовить по-новому. Простой рецепт с необычными ингредиентами и вкусовыми сочетаниями поможет разнообразить ваше меню и сделает утро более вкусным и полезным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт известного британского шеф-повара Джейми Оливера.
Список ингредиентов
Овсянку полезно есть на завтрак, ведь она улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.
Для приготовления вкусной овсянки понадобятся так ингредиенты:
- 1/2 большого яблока
- 60 г овсяных хлопьев
- 400 мл молока
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
Быстрый способ приготовления
Сначала нужно очистить яблоко от кожуры и натереть на терке. Далее положите все ингредиенты в сотейник с толстым дном или в сковороду с антипригарным покрытием.
Поставьте на огонь и варите кашу на малом огне, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Каша должна стать похожей на густую сметану по консистенции.
Снимите кашу с огня и подавайте на стол.
Овсянка с корицей и яблоками (фото: jamieoliver.com)
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