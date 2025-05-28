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Овсянка по-новому от Джейми Оливера: необычный рецепт с корицей

Среда 28 мая 2025 07:45
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Овсянка по-новому от Джейми Оливера: необычный рецепт с корицей Рецепт овсянки от Джейми Оливера (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Овсянка - классический завтрак, который можно приготовить по-новому. Простой рецепт с необычными ингредиентами и вкусовыми сочетаниями поможет разнообразить ваше меню и сделает утро более вкусным и полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт известного британского шеф-повара Джейми Оливера.

Список ингредиентов

Овсянку полезно есть на завтрак, ведь она улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.

Для приготовления вкусной овсянки понадобятся так ингредиенты:

  • 1/2 большого яблока
  • 60 г овсяных хлопьев
  • 400 мл молока
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы

Быстрый способ приготовления

Сначала нужно очистить яблоко от кожуры и натереть на терке. Далее положите все ингредиенты в сотейник с толстым дном или в сковороду с антипригарным покрытием.

Поставьте на огонь и варите кашу на малом огне, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Каша должна стать похожей на густую сметану по консистенции.

Снимите кашу с огня и подавайте на стол.

Овсянка по-новому от Джейми Оливера: необычный рецепт с корицейОвсянка с корицей и яблоками (фото: jamieoliver.com)

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