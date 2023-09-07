"Було непросто". На Волині рибалка упіймав гігантського сома вагою 35 кг (фото)
У Волинській області чоловікові вдалося впіймати на рибалці величезного сома. Вага гіганта - 35 кілограмів, а довжина - 170 сантиметрів.
Про це пише Радіотрек.
Подробиці вдалої риболовлі
Рибак - це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.
Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.
"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", - розповів Ярослав про свій улов.
Рибак упіймав сома-гіганта (Скріншот)
Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.
Найбільший сом в Україні
Зазначимо, що у 2018 році в Україні виловили сома вагою цілих 140 кілограмів! Рибу впіймали під Черкасами та вона величезна, про що свідчить фото.
У 2018 році в Україні зловили сома вагою 140 кілограмів (Скріншот)
Як ми раніше повідомляли, український рибалка впіймав величезну рибу вагою 19 кг.
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