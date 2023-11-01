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Вытаскивал 30 минут: в Луцке рыбак поймал огромного карпа и показал фото гиганта

Луцк, Среда 01 ноября 2023 08:48
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Вытаскивал 30 минут: в Луцке рыбак поймал огромного карпа и показал фото гиганта В Луцке рыбак поймал огромного карпа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Луцке рыбаку удалось поймать из Теремновских прудов огромную рыбу весом почти в 10 килограмм. Мужчина из Славянска вытащил из водоема внушительных размеров карпа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местное издание "Конкурент".

Что известно о рыбалке в Луцке

Владимир поймал карпа 29 октября, хотя изначальна пошел "охотиться" на сома. Он не успел сообразить, как на крючок клюнул красавец-карп.

"20-30 минут плавал карп по всему Теремну. Но наконец зацепился хвостом о маленький крючок. Это очень малая снасть, она для такой рыбки не предназначена. Поэтому это ситуация на миллион", - рассказал знакомый рыбака Дмитрий.

По словам Владимира, рыбу он вытаскивал не менее получаса.

Вытаскивал 30 минут: в Луцке рыбак поймал огромного карпа и показал фото гигантаВытаскивал 30 минут: в Луцке рыбак поймал огромного карпа и показал фото гиганта

В Луцке рыбак поймал карпа весом в 9,5 кг (фото: konkurent.ua)

Ранее в Днепре мужчина поймал огромного сазана и поделился секретом успеха.

Также мы писали, что на Волыни рыбак поймал гигантского сома весом 35 кг.

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