Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Во время аварии она сильно ударилась головой после чего на лбу появились огромная гематома. Медики предупредили, что со временем гематома будет опускаться ниже. Так что большие синяки под глазами для телеведущей не стали сюрпризом.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Она также поблагодарила свою команду за профессионализм, и отметила, что у них работают хорошие специалисты.

Соломия Витвицкая показала, как ее синяки загримировал визажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"А мой любимый ваш комментарий под сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", - написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая показала, как ее синяки загримировал визажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Она также рассказала о своем самочувствии. Телеведущая отметила, что после аварии ей несколько раз делали КТ, сканирование и МРТ. Диагностика показала, что внутренних повреждений нет. Она чувствует себя хорошо.

Что касается подруги Витвицкой, которая во время инцидента была за рулем, то у нее не так все радужно. Врачи говорят, что есть подозрение на перелом ноги. Но нужно чтобы немного прошел оттек, чтобы провести более тщательное обследование.