ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая "плюсов" не сдержала эмоций

Новина українською →
Киев, Пятница 18 июня 2021 14:15
Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая "плюсов" не сдержала эмоций Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая отпраздновала день рождения в прямом эфире шоу "Твій День" на 1+1. На днях телезвезде исполнился 41 год, но выглядит она гораздо моложе!

С праздником Соломию поздравили зрители, коллеги и звездные друзья, среди которых певицы Мария Бурмака, Наталка Карпа, Оксана Стебельская, Ольга Цыбульская, Светлана Тарабарова, ведущий Вячеслав Соломка, звездный фотограф Ростислав Рипка и другие.

Но был и один сюрприз, который очень впечатлил ведущую.

Так, неожиданно к поздравлениям просто в прямом эфире присоединился бывший муж Соломии Влад Кочатков, с которым она разошлась в 2020-м после восьми лет брака.

Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая &quot;плюсов&quot; не сдержала эмоций

Скриншот из видео

"Рад видеть, что ты счастлива, веселая и улыбчивая. Поздравляю тебя с твоим днем... Хочу пожелать тебе, чтобы ты не теряла своей настойчивости, творческого задора, всегда шла вперед. Хочу чтобы у тебя на сердце всегда был покой, мир и любовь... Свети и будь счастлива", - сказал в прямом включении Влад.

Скриншот из видео

Напомним, что о развода Соломии и младшего ее на восемь лет Влада стало известно в начале февраля этого года. В браке были проблемы, ведь мужу приходилось быть в тени звездной жены.

Родители Витвицкой и ее близкие люди, к слову, поддержали решение телеведущей. За что она им очень благодарна.

Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая &quot;плюсов&quot; не сдержала эмоцийЭкс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая &quot;плюсов&quot; не сдержала эмоцийЭкс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая &quot;плюсов&quot; не сдержала эмоций

Фото: Соломия Витвицкая и Влад Кочатков (instagram.com/solomiyavitvitska)

Через некоторое время ведущая 1+1 показала свою квартиру, где с осени живет без мужа.

Читайте РБК-Украина в Google News
1+1 ведущая Соломия Витвицкая
LITE
Праздник 18 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
Праздник 18 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник