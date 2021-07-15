Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве: авто влетело под самосвал
Известная телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве в ночь на 15 июля. Микроавтобус, в котором ехала знаменитость, влетел в едущий перед ним самосвал.
Что известно о состоянии ведущей, подробности аварии - читайте ниже в нашем материале.
Как сообщает Telegram-канал Новини.LIVE, грузовик, ехавший перед микроавтобусом Chevrolet, резко затормозил, что и привело к столкновению двух автомобилей.
Известно, что авария случилась на Набережно-Рыбальской улице.
В результате ДТП пострадали две женщины - одна из них - ведущая новостей ТСН Соломия Витвицкая. Их доставили в больницу.
Фото: ДТП с Соломией Витвицкой в Киеве (t.me/novynylive)
По одной из версий, виновником аварии может быть курьер на мопеде, который создал аварийную ситуацию.
"Также в ДТП был третий участник-курьер на мопеде, гражданин Индии. Именно его предварительно обвинили в создании аварийной ситуации водители двух автомобилей и держали до приезда полиции. Сам курьер свою вину отрицает. Все детали аварии должны выяснить следователи",- говорится в сообщении.
Фото: Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве (t.me/novynylive)
В ТСН подтвердили ДТП с участием их сотрудницы. Соломия была на заднем сидении, и во время столкновения ударилась головой. Ее состояние беспокойства не вызывает, но ведущей сделали МРТ и обследовали. Подруга же Витвицкой получила перелом ноги.
Напомним, что в начале 2021 года стало известно, что Соломия Витвицкая разводится с младшим от нее на восемь лет мужем.