Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист

Під час аварії вона сильно вдарилася головою після чого на лобі з'явилися величезна гематома. Медики попередили, що з часом гематома буде опускатися нижче. Так що великі синці під очима для телеведучої не стали сюрпризом.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вона також подякувала своїй команді за професіоналізм, і зазначила, що у них працюють хороші фахівці.

Соломія Вітвіцька показала, як її синці загримував візажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"А мій улюблений ваш коментар під сторіс з синцями: "природа так очистилася, що тепер панди гуляють містом", - написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька показала, як її синці загримував візажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вона також розповіла про своє самопочуття. Телеведуча зазначила, що після аварії їй кілька разів робили КТ, сканування та МРТ. Діагностика показала, що внутрішніх пошкоджень немає. Вона відчуває себе добре.

Що стосується подруги Вітвіцької, яка під час інциденту була за кермом, то у неї не так все райдужно. Лікарі кажуть, що є підозра на перелом ноги. Але потрібно щоб трохи пройшов набряк, щоб провести більш ретельне обстеження.